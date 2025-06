TV STEIN: AARGAUER EINKAMPFMEISTERSCHAFTEN

Dana Jehle und Julia Hoffmann massen sich in Wohlen mit der kantonalen Konkurrenz und sammelten wertvolle Wettkampferfahrung. Die zwei Nachwuchssportlerinnen des TV Stein nahmen am vergangenen Sonntag erfolgreich an den Aargauer Einkampfmeisterschaften in Wohlen teil und traten dort gegen ...

Dana Jehle und Julia Hoffmann massen sich in Wohlen mit der kantonalen Konkurrenz und sammelten wertvolle Wettkampferfahrung. Die zwei Nachwuchssportlerinnen des TV Stein nahmen am vergangenen Sonntag erfolgreich an den Aargauer Einkampfmeisterschaften in Wohlen teil und traten dort gegen gleichaltrige Leichtathletinnen aus dem Kanton in der Kategorie U18W an. Die beiden Athletinnen können stolz auf ihre Leistungen im Kugelstossen (Dana Jehle: 7,47 Meter, 10. Rang; Julia Hoffmann: 6,64 Meter, 11. Rang) und im Weitsprung (Julia Hoffmann: 4,28 Meter, 10. Rang) zurückblicken. (mgt)