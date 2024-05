Turnerische Leistungen und Kulinarik

Regionalturnfest: Rund 230 Vereine nehmen teil

Das Regionalturnfest 2024 Sulz-Laufenburg (RTF) bietet nebst einem breiten turnerischen Angebot auch einen vielseitigen Festbetrieb. Die Wettkämpfe starten am Donnerstag, 20. Juni, mit dem Einzelgeräteturnen.

Den Turnenden sowie den Besuchenden wird ein grosses Wettkampfsangebot mit diversen Disziplinen geboten. Das Turnfest wird am Donnerstag, 20. Juni, um 7.30 Uhr, in der Wettkampfhalle mit dem Einzelgeräteturnen eröffnet. Hier können sich Kinder und Erwachsene über den ganzen Tag im Geräteturnen messen. Weiter startet um 14 Uhr der Turnwettkampf für die Einzelturnenden, die eine Art Dreikampf bestreiten. Sie können aus drei Sparten wie beispielsweise Aerobic, Gymnastik, Fitness/Spiele, Geräteturnen, Leichtathletik und Nationalturnen je eine Disziplin auswählen. Die Leistungen werden entsprechend benotet und die Person mit der höchsten Punktzahl gewinnt den Turnwettkampf. Bereits am ersten Wettkampftag geht es Schlag auf Schlag weiter, denn um 17 Uhr beginnen die drei Spielturniere: Faustball in Laufenburg sowie Schnurund Volleyballturniere in Kaisten.

Am Freitag, um 14 Uhr, beginnen die Vereins-Wettkämpfe und werden am Samstag von 8 bis zirka 18 Uhr weitergeführt. Hier haben sich rund 230 Vereine, vorwiegend aus dem Kanton Aargau, angemeldet. Diese starten je nach Anzahl eingesetzter Turnenden in verschiedenen Stärkeklassen. Die meisten Vereine absolvieren den 3-teiligen Vereinswettkampf. Die Damenriege/der Turnverein Sulz startet im ersten Wettkampfteil mit den Disziplinen Fachtest Allround, Reck und Kugelstossen, im zweiten Teil mit Gerätekombination und Barren und im dritten Teil mit Gymnastik, Fachtest Unihockey und Steinheben.

Auch die Zuschauer kommen auf ihre Kosten

Die Frauenriege und die Männerriege absolvieren jeweils den dreiteiligen Fit&Fun-Parcour. Somit wird nicht nur für die Turnenden, sondern auch für die Zuschauenden eine grosse Abwechslung geboten. Weitere Disziplinen wie Aerobic und Leichtathletik versprechen zudem weitere Höchstleistungen.

Am Sonntag ab 8 Uhr sind die Jüngsten auf dem Platz. Der Vereinswettkampf der Jugend besteht aus ähnlichen Disziplinen wie jener der «Aktiven». Um 16.30 Uhr schliesst der turnerische Teil mit dem Rangverlesen der Jugendabteilung ab.

Nebst den turnerischen Leckerbissen auf den Sportanlagen wird ein vielseitiges kulinarisches Angebot offeriert. Eine unvergessliche Atmosphäre mit attraktiven Beizen, Zelten und Ausständen lädt zum Geniessen, geselligen Treffen und ausgelassenen Feiern ein.

Musik, Tanz und Gemütlichkeit

Gemütlich kann man sich in der «Kaffee-Lounge» bei feinen, selbstgebackenen Kuchen und Torten erholen und verwöhnen lassen. Sollte man einen grösseren Hunger verspüren, bietet das grosse «Festzelt» eine vielfältige Verpf legung mit regionalen Köstlichkeiten und erfrischenden Getränken. Am Abend wird die Partyband 7 Promille das Zelt zum Beben bringen. Zur späteren Stunde sorgt die «Bar» mit einem DJ für ausgelassene Partystimmung und lädt zum Tanzen bis in die Morgenstunden ein. Die Musik, kombiniert mit einem breiten Getränkemix, schafft eine pulsierende Energie, die das Turnfest in eine rauschende Party verwandelt. Und auch die Virgin-Bar bietet eine Vielzahl an Cocktails für den Trinkspass ohne Alkohol. Auf dem Gelände darf natürlich Frischgezapftes nicht fehlen. Das «Bier-Näscht» ist der Treffpunkt in der Mitte des Festareals. Hier behält man den Überblick und geniesst das gesellige Beisammensein.

Fussball-EM gemeinsam erleben

Wer turnt und festet, muss keineswegs auf die Fussball-Europameisterschaft verzichten. Die originell konstruierte Römer-Bar verbindet das Public Viewing mit Drinks & Food. Hier verschmelzen die Freude am Turnen und die Leidenschaft für Fussball zu einem einzigartigen Erlebnis. Bereits am Mittwoch, 19. Juni, öffnet die Römer-Bar ihre Tore um 17 Uhr zum Pre-Opening. Somit können Fussballfreunde gemeinsam um 18 Uhr als Warm-up das Spiel Deutschland gegen Ungarn auf dem grossen Screen verfolgen. Die Stimmung wird elektrisierend, wenn dann um 21 Uhr das mit Spannung erwartete Duell der Schweizer Nati gegen Schottland übertragen wird. (mgt)

Von Freitag bis Sonntag herrscht ein Festbetrieb «rund um die Uhr».

Die Turnfamilie Sulz freut sich auf zahlreiche Besuchende am Wochenende vom 20. bis 23. Juni 2024. Weitere Informationen sind auf www.turnfest2024.ch zu finden.