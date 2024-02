TSV Frick Herren 1 und 2 mit Heimsiegen

Handball 1. und 2. Liga

Im wichtigen Heimspiel gegen den HC Mutschellen konnte die SG TSV Frick 1 einen entscheidenden Sieg erringen. In einem hart umkämpften Spiel setzten sich die Hausherren mit 32:28 durch. Auch die TSV Frick Herren 2 konnten ihr Heimspiel gegen die SG Wahlen/ Laufen knapp mit 28:27 für sich entscheiden.

Die Anfangsphase des 1. Liga-Spiels des TSV Frick Herren 1 war von Nervosität geprägt, die Gäste aus Mutschellen kamen besser ins Spiel und führten nach sieben Minuten mit 5:3. Doch langsam kamen die Hausherren, oft über das schnelle Umschaltspiel, zu ihren Erfolgen. Zuerst waren es Samuel Hüsser und Marco Lenzin, welche den Ausgleich erzielen konnten und danach waren die Rückraumspieler Fabian Beck und David Zwahlen mit den Würfen aus der Distanz erfolgreich. Die Fricker drehten das Spiel nach 14 gespielten Minuten und führten mit 10:7.

Danach konnte der Vorsprung nicht weiter ausgebaut werden, da es vermehrt zu Unkonzentriertheiten im Angriffsspiel und somit zu technischen Fehlern kam. Auch in der Abwehr schlich sich teilweise die Passivität ein, so dass die Gäste immer wieder aus dem Rückraum ungehindert werfen konnten. Nichtsdestotrotz konnte David Zwahlen oft eine Lösung aus dem Rückraum finden und erzielte wichtige Treffer, so dass die Fricktaler mit einem 17:16-Vorsprung die Seiten wechseln konnten.

Schwierigkeiten nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel kam Mutschellen besser ins Spiel und konnte sich einen minimalen Vorsprung erspielen. Wiederum waren die Fricker Herren etwas fehleranfälliger im Angriff und auch in der Deckung gab es Abstimmungsprobleme. Die Gäste aus Mutschellen führten bis zur 40. Minute.

Doch die Herren des TSV Frick lernten aus ihren Fehlern und verbesserten sich im Angriff und in der Abwehr. Die Fricker konnten sich immer wieder gute Chancen herausspielen und die technischen Fehler verringern. Die Manndeckung auf den Rückraumspieler Vukadin Duje sorgte für den notwendigen Erfolg in der Abwehr. Nach 50 gespielten Minuten führte die SG TSV Frick mit 27:24. Die letzten zehn Spiel-minuten blieben ausgeglichen, Frick konnte sich nicht weiter absetzen. Doch die Rückraumspieler im Zusammenspiel mit dem Kreisläufer erzielten immer wieder Tore und die Flügelspieler in der Deckung liessen keine einfachen Tore mehr zu. Mit einer guten Mannschaftsleistung konnten die Fricker den wichtigen Sieg von 32:28 feiern. Nun kann man nicht mehr direkt absteigen, aber um den letzten Barrageplatz zu vermeiden, müssen weitere Siege her.

Wichtiger Sieg für die Herren 2

Wenn man auf die 2. Liga-Tabelle schaut, scheint die Situation des TSV Frick Herren 2 prekär. Die Mannschaft steckte tief im Abstiegskampf, als sie in die Winterpause ging. Seither zeigt die Formkurve steil nach oben. In der Hinrunde punktete Frick in allen Spielen. Einzig im Derby gegen den TV Möhlin Zwoi ging das Spiel verloren.

Nun hatten die Fricker Herren die Möglichkeit, ihre gute Form gegen die SG Wahlen/Laufen zu bestätigen. Im Angriff konnte Dominik Schmid Mal um Mal einnetzen. Es ging mit einem 13:13 in die Kabine. Wahlen/Laufen startete besser in die zweite Halbzeit und konnte sich bis auf drei Tore absetzen. Fünf Minuten vor Schluss stand es aber wieder unentschieden. Der TSV Frick hatte das stärkere Nervenkostüm und dank Torhüter Nils Rhyn konnten die Fricker das Spiel mit 28:27 gewinnen. Da alle Abstiegskandidaten an diesem Spieltag gewonnen haben, muss der TSV Frick nach wie vor um den Klassenerhalt bangen. (mgt)