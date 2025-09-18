Traumstart für Fricker Handballer

Nach den Siegen in den ersten zwei Saisonspielen auswärts gegen die SG Handball Seetal und die HSG Mythen-Shooters, beides Aufsteiger, könnte die Stimmung in Frick nicht besser sein. Doch mit der SG Horgen/ Wädenswil ...

SG TSV Frick 1 – SG Horgen/ Wädenswil 27:21

Nach den Siegen in den ersten zwei Saisonspielen auswärts gegen die SG Handball Seetal und die HSG Mythen-Shooters, beides Aufsteiger, könnte die Stimmung in Frick nicht besser sein. Doch mit der SG Horgen/ Wädenswil kam nun ein Gegner zum ersten Heimspiel, welcher auf Augenhöhe ist.

Vor Anpfiff stand die Verabschiedung zweier Vereinslegenden an. Marco Lenzin (rechter Flügel) und Jan Stäuble (Defensiv-Spezialist) treten beide nach acht Spielzeiten ab und verstärken die zweite Mannschaft. Direkt zu Beginn der Partie ereignete sich ein Schlagabtausch beider Teams. Ab der zehnten Minute konnte sich der TSV Frick etwas absetzen. Getragen vom heimischen Publikum brachten sie mehr Energie auf die Platte. Speziell die Defensive der Fricktaler funktionierte und wenn es ihn brauchte, war Schlussmann Flavio Concas zumeist zur Stelle. Weniger konsequent wurde danach angegriffen.

Bis zehn Minuten vor Pausenpfiff hatte das Heimteam eine regelrechte Torflaute, was den Gegner die Führung übernehmen und ausbauen liess. Mit 11:13 für Horgen/ Wädenswil ging es in die Pause.

Die zweite Hälfte startete ebenso wie die erste, mit leichtem Vorteil für das Heimteam. Punkt für Punkt erarbeitete sich das Heimteam den Gleichstand zur 44. Minute. Zehn Minuten vor Schlusspfiff war der Bann dann gebrochen. Die Fricker hatten noch Kraft, wo hingegen die Gäste an Spritzigkeit verloren. Diese Emotionen nutzte der TSV für sich und brachte ein klares 27:21-Resultat über die Ziellinie. (mgt)