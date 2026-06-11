Trampelpfad aufgewertet

Instandstellung durch den Zivilschutz Oberes Fricktal

Es war ein sumpfiger, morastiger Trampelpfad im Eichholz, der sich zwischen Oeschgen und Kaisten durch den Wald erstreckte. Seit kurzem jedoch ist der Weg verbreitert und befestigt und auch die Entwässerung ist nun wieder funktionstüchtig. Die Anfrage der Jagdgesellschaft an den zuständigen Gemeinderat von Oeschgen wurde geprüft und mit der Ortsbürgerkommission besprochen und letztendlich wurde an der Ortsbürgergemeindeversammlung das nötige Geld gesprochen. Das Resultat ist zum einen der Initiative des Gemeinderates aber auch der tatkräftigen Unterstützung der Zivilschutzorganisation (ZSO) Oberes Fricktal zu verdanken.

Was in einem einfachen Gespräch anfing, stellte sich am Ende als grösseres Projekt heraus. Der Einsatz der ZSO war hierbei die kleinste Hürde. Die Gemeinden Oeschgen und Kaisten mussten nicht nur ein gewöhnliches Baugesuch einreichen, sondern weil es sich um ein Projekt im Wald handelte, musste beim Kreisförster sowie dem Kanton die Bewilligung eingeholt werden. Nachdem diese grünes Licht gegeben hatten, konnten die Detailplanungen beginnen. Die Kaderangehörigen der ZSO planten das Projekt, bestellten Material und bereiteten die Arbeiten für die rund 30 im Einsatz stehenden Zivilschutzangehörigen vor. Ein Grossteil des Materials konnte in Zusammenarbeit mit dem Bauamt Oeschgen organisiert werden.

Während den drei Tagen, welche die Bauarbeiten andauerten, wurden knapp 20 Kubikmeter Mergel verarbeitet, Rohre ausgegraben und die Entwässerung wieder sichergestellt. Gemeindeammann Esther Herzog und Zivilschutzkommandant Raphael Lemblé konnten am Ende zusammen mit Kursleiter Peter Haussener auf ein gelungenes