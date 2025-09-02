Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Tobias Dünner erfolgreichster Fricktaler

  02.09.2025 Sport, Fricktal
Tobias Dünner im Einsatz am ESAF. Fotos: Ludwig Dünner
Tobias Dünner im Einsatz am ESAF. Fotos: Ludwig Dünner

Fünf Wochen nach der Operation überzeugt der Sulzer am ESAF 2025

Tobias Dünner erreichte als einziger Fricktaler die Ausmarchungen für alle acht Gänge. Die Nordwestschweizer dürfen sich über acht Eidgenössische Kränze freuen.

Ludwig ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote