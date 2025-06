Tennis: Liga-Erhalt geschafft

Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr lautete das klare Ziel für die Herrenmannschaft 45+ in der 2. Liga: Klassenerhalt. Doch schon vor dem ersten Aufschlag wurde das Team vom Verletzungspech ausgebremst. Zwei Stammspieler fielen ...

Erfolgreicher Saisonabschluss für Rheinfelden

Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr lautete das klare Ziel für die Herrenmannschaft 45+ in der 2. Liga: Klassenerhalt. Doch schon vor dem ersten Aufschlag wurde das Team vom Verletzungspech ausgebremst. Zwei Stammspieler fielen aufgrund eines Handgelenkbruchs und eines blockierten Rückens teils oder vollständig aus – ein herber Dämpfer zum Saisonstart. Entsprechend schwierig gestalteten sich die ersten beiden Begegnungen gegen Waldenburg und Gelterkinden, die deutlich verloren gingen. Doch dann folgte die Wende: Gegen die favorisierten Gegner von Birsmatt/Therwil gelang ein überraschender 4:3-Sieg. Die Siegesserie setzte sich fort: In der vierten Runde gegen Allschwil liessen die Rheinfelder nichts anbrennen und entschieden die Partie souverän mit 7:0 für sich. Damit sicherte sich die Mannschaft bereits vor der letzten Runde den Verbleib in der 2. Liga. Das erklärte Saisonziel wurde somit frühzeitig erreicht. (mgt)