Tag der Entscheidung

Pro und contra Mehrzweckhalle in Frick (vgl. Visualisierung). Für und wider Pumptrack in Magden, Kampfwahlen um die Gemeinderatssitze in Möhlin, Kaiseraugst, Zeiningen, Laufenburg, Kaisten, Gipf-Oberfrick und Frick – am Sonntag ist Wahl- und Abstimmungstag.

Pro und contra Mehrzweckhalle in Frick (vgl. Visualisierung). Für und wider Pumptrack in Magden, Kampfwahlen um die Gemeinderatssitze in Möhlin, Kaiseraugst, Zeiningen, Laufenburg, Kaisten, Gipf-Oberfrick und Frick – am Sonntag ist Wahl- und Abstimmungstag.

Nach wochenlangen Diskussionen und vielen Zeitungsartikeln hat die Bevölkerung im Fricktal am Sonntag wegweisende Entscheide zu fällen. Am 28. September ist Wahl- und Abstimmungstag. Für Spannung ist gesorgt, informiert werden Sie am Sonntag laufend auf der Webseite der NFZ. (nfz)

www.nfz.ch