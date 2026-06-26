SULZER TURNFAMILIE FEIERT ERFOLGREICHE TURNFEST-WOCHENENDEN

63 Turnerinnen und Turner der Damenriege und des Turnvereins Sulz reisten vergangenes Wochenende ans Turnfest in Seengen. Mit einer Schlussnote von 27,85 durften sich die Sulzer über den ausgezeichneten 7. Rang in der 1. Stärkeklasse freuen. Angesichts der starken Konkurrenz von ...

63 Turnerinnen und Turner der Damenriege und des Turnvereins Sulz reisten vergangenes Wochenende ans Turnfest in Seengen. Mit einer Schlussnote von 27,85 durften sich die Sulzer über den ausgezeichneten 7. Rang in der 1. Stärkeklasse freuen. Angesichts der starken Konkurrenz von insgesamt 39 Vereinen ist dieses Resultat ein grosser Erfolg und ein verdienter Lohn für die intensive Vorbereitung. Nicht nur in Seengen waren Sulzer erfolgreich unterwegs. Zeitgleich nahmen die Männerriege und die Frauenriege Sulz am Kantonalturnfest in Herisau teil. Auch dort konnten sie mit starken Leistungen überzeugen. Mit einer hervorragenden Gesamtnote von 28,19 belegten sie den 4. Rang in der 1. Stärkeklasse Frauen/ Männer und verpassten das Podest nur knapp. (mgt)