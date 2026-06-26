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SULZER TURNFAMILIE FEIERT ERFOLGREICHE TURNFEST-WOCHENENDEN

  26.06.2026 Fricktal, Sulz
Foto: zVg
Foto: zVg

63 Turnerinnen und Turner der Damenriege und des Turnvereins Sulz reisten vergangenes Wochenende ans Turnfest in Seengen. Mit einer Schlussnote von 27,85 durften sich die Sulzer über den ausgezeichneten 7. Rang in der 1. Stärkeklasse freuen. Angesichts der starken Konkurrenz von ...

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