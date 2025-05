SULZER RENNVELOFAHRER UNTERWEG

Die Sonntagstour (65 Kilometer) des Radfahrervereins «Helvetia» Sulz vom vergangenen Wochenende führte ab Sulz nach Säckingen, Wehr und hoch via Rüttehof zum Hornbergbecken. Die knapp zwölf Kilometer lange Bergfahrt, welche es mit über 700 zu steigenden Höhenmetern von Wehr zur Dammkrone des Hornbergbeckens in sich hat, fühlte sich für die Radfahrer wie eine Passfahrt an. Dafür wurden oben auf 1050 m.ü.M. alle mit einem wunderbaren Blick über den Schwarzwald und in die Schweiz belohnt. Die rasante Abfahrt via Niedergebisbach und Hottingen nach Laufenburg fühlte sich dann für alle wie eine weitere Belohnung an. Die Tat sache, dass man mit dem Fahrrad «so schnell am Sonntagmorgen» vom Fricktal aus zur höchstgelegenen Stauanlage Deutschlands und zurück fährt, macht die Teilnehmenden auch stolz. (mgt)