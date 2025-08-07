Immobilien
Sturm fällt bekannteste Baselbieter Eiche

  07.08.2025 Basel, Nordwestschweiz
«Die Natur gibt, die Natur nimmt», sagt ein Sprichwort. Die wunderschöne, rund 200 Jahre alte Stieleiche wurde am 1. August ein Opfer des Sturmes. Fotos: Willi Wenger
In Wintersingen hat der Sturm vom 1. August eine gut 200 Jahre alte Stieleiche zerstört. Sie ist nicht mehr zu retten. Gemeindeverwalterin Danièle Quenzer sagt, dass am gleichen Ort im Gebiet Buech auf der gemeindeeigenen Parzelle ein neuer Baum gepflanzt werden soll.

Willi ...

