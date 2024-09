Strauss voller Jubiläen

Schulen Oberhof und Wölflinswil

Die Gemeinderäte Ressort Bildung der Schulen Wölf linswil und Oberhof luden kürzlich zum Schulanfangsessen im Benkenhof in Oberhof ein. Zu den zahlreichen Gästen gehörten in erster Linie die Lehrpersonen beider Schulen, aber auch weiteres Schulpersonal wie Hauswarte, Tagesstrukturenbetreuerinnen, Schulsozialarbeit, Zahnpf legefachfrau, Schulleitung und Schulverwaltung. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Ehrung langjähriger Jubilarinnen des Lehrerteams, die sich über viele Jahre hinweg mit grossem Engagement und Motivation für die Bildung und Entwicklung der Lernenden einsetzen. Der Gemeinderat spricht einen grossen Dank aus und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit den langjährigen Lehrpersonen. Dies sind Claudia Bossard und Emma Büchler (5 Jahre), Sibylle Salib, Claudia Dürr und Anja Kyburz (15 Jahre) sowie Sandra Rabenseifner (25 Jahre). Ebenfalls geehrt wurde die in Pension tretende Lucia Benz.

Weiter wurden die neueintretenden Lehrpersonen begrüsst. Der Gemeinderat nutzte die Gelegenheit, um allen Lehrpersonen für ihre wertvolle Arbeit zu danken. «Euer unermüdlicher Einsatz und Eure Hingabe sind das Fundament unserer Schule», betonten Heinz Herzog Gemeinderat Ressort Bildung Oberhof und Reto Herzog Gemeinderat Ressort Bildung Wölflinswil. «Dank Euch können unsere Kinder in einem inspirierenden und unterstützenden Umfeld lernen und wachsen. Dank dem grossen Engagement unserer Lehrpersonen sind die Schulen Oberhof und Wölflinswil im Kanton bekannt für innovatives Arbeiten mit Schulgarten und altersdurchmischtem Lernen. Dies wird von anderen Schulen als Vorbild erkannt und von verschiedenen Lehrpersonen genutzt, um in unsere Schulen hineinzuschauen. Das ist ein grosser Schatz und keine Selbstverständlichkeit.» Das Beisammensein bot neben den Dankesworten an die Lehrpersonen auch die Möglichkeit für den Austausch unter den Anwesenden. (mgt)