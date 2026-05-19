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STEINLI-AULA ALS KONZERTHALLE

  19.05.2026 Fricktal, Möhlin
Foto: zVg
Foto: zVg

Am «Storeground Bandfestival» zeigten drei junge Bands ihr Können. Den Anfang macht die junge Alternativ-Rockband «Mock Out» aus Basel, die dem Publikum mächtig einheizte. Danach trat die Band «The Returners» auf, die in Möhlin ihren Ursprung hat und ...

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