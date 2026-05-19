STEINLI-AULA ALS KONZERTHALLE

Am «Storeground Bandfestival» zeigten drei junge Bands ihr Können. Den Anfang macht die junge Alternativ-Rockband «Mock Out» aus Basel, die dem Publikum mächtig einheizte. Danach trat die Band «The Returners» auf, die in Möhlin ihren Ursprung hat und ...

Am «Storeground Bandfestival» zeigten drei junge Bands ihr Können. Den Anfang macht die junge Alternativ-Rockband «Mock Out» aus Basel, die dem Publikum mächtig einheizte. Danach trat die Band «The Returners» auf, die in Möhlin ihren Ursprung hat und deren Mitglieder teilweise noch hier zur Schule gehen. Diese Coverband, die beim letztjährigen Eurovision School Song Contest in Basel in ihrer Alterskategorie den ersten Platz belegte, begeisterte mit sehr bekannten Hits wie «Hold the Line» von Toto oder «Zombie» von den Cranberries. Auch die letzte Band, die «No Caps», liess den Storebode vibrieren und die Stimmung kochen – die Rockfans kamen voll auf ihre Kosten. Der noch junge Verein «Freunde der rockenden Nutztiere» organisierte gemeinsam mit der Kulturkommission Möhlin und dem Sponsor Raiffeisenbank diesen Anlass. (mgt)