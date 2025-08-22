Immobilien
Starke Teamleistungen

  22.08.2025 Sport, Wölflinswil
Das Siegerteam des Abendmeetings Kienberg. Fotos: zVg
TV Wölflinswil in Kienberg und Rünenberg auf dem Podest Der TV Wölflinswil war diesen Monat ausserkantonal am Turnen. In Kienberg am Abendmeeting und in Rünenberg am Baselbieter Nationalturntag. An beiden Wettkämpfen standen sie mindestens einmal zuoberst auf dem ...

