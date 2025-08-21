Immobilien
Starke Sissler Pontoniere

  21.08.2025 Sport, Sisseln
Die siegreichen Sissler Pontoniere. Foto: Nicole Bucher
Dritter Sieg beim Oldie-Cup

Beim diesjährigen Oldie-Cup der Pontoniere, der am vergangenen Samstag in Bremgarten stattfand, sicherten sich Urs Käser und Felix Moser von den Pontonieren Sisseln erneut den Sieg in der Kategorie 120+.

Steuermann Urs Käser und ...

