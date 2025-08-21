Starke Sissler Pontoniere

Beim diesjährigen Oldie-Cup der Pontoniere, der am vergangenen Samstag in Bremgarten stattfand, sicherten sich Urs Käser und Felix Moser von den Pontonieren Sisseln erneut den Sieg in der Kategorie 120+.

Dritter Sieg beim Oldie-Cup

Steuermann Urs Käser und Vorderfahrer Felix Moser sind seit der Einführung des Oldie-Cups im Jahr 2008 mit dabei. Dieser Pontoniersportwettkampf teilt die Teilnehmenden altersabhängig in drei Kategorien ein: 90+, 120+ sowie eine Generation mit einem Gesamtalter von mindestens 90 Jahren.

Nach der Überfahrt auf bestimmtes Ziel folgte eine freie Abfahrt mit dem Umfahren des linken Brückenpfeilers mit anschliessender Landung auf bestimmtes Ziel. Darauf folgten zwei hintereinander liegende Einfahren in die Brückenlinie und als Abschluss eine Ziellandung. Der niedrige Wasserstand der Reuss stellte die insgesamt 37 Teilnehmerpaare zusätzlich vor besondere Herausforderungen. Urs Käser und Felix Moser haben auch dieses Jahr nichts dem Zufall überlassen – ihr wöchentliches Training zahlte sich aus. Nach ihren Siegen 2019 in Mellingen und 2024 in Bremgarten konnten sie auch in diesem Jahr mit einer fehlerfreien Fahrt überzeugen und den Oldie-Cup-Sieg in der Kategorie 120+ erneut nach Sisseln holen. (mgt)