STARKE LEISTUNGEN DER TURNFAMILIE SULZ

Die Turnfamilie Sulz nahm kürzlich an der Aargauer Meisterschaft im Vereinsturnen in Wettingen teil. Den Auftakt machten die Turner am Barren. Trotz der frühen Uhrzeit zeigten unsere Männer ein äusserst sauberes und powervoll geturntes Programm. Die Kampfrichter belohnten die starke Leistung mit der 9,11, was leider nicht für den Finaleinzug reichte. In den Disziplinen Gerätekombination und Reck resultierte die 9,33 und der Einzug ins Finale. Am Ende gab es im Reck den 2. und in der Gerätekombination den 4. Rang. Auch in der Disziplin Gymnastik reichte es mit einer 9,38 nicht für das Finale. (mgt)