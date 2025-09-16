Starke Leistungen der Rheinfelder

Mit dem Sommerabschluss geht auch die Tennis-Junioren-Interclub-Saison des Tennisclubs Rhein felden zu Ende. Rheinfelden trat in diesem Jahr mit 16 Juniorinnen und Junioren an, die fünf Teams bildeten: Jungs U12 in Liga A, zwei Jungs U18-Mannschaften, ein Mädchen U18-Team sowie die Jüngsten in der Kategorie 10&U in der Liga B.

Darius Safaei und Bakar Jalloh spielten in der Kagtegorie U12-Jungs eine starke Saison. Nach einem klaren Gruppensieg qualifizierten sie sich zum ersten Mal für die Finalrunde der Liga A. Dort traten sie erfolgreich mit 3:0 gegen Zofingen an. In Runde 3 ging der Weg mit einer Niederlage gegen die stärkeren und älteren Jungs der Old Boys zu Ende.

Die U18-Mädchen Anahita Job und Cristina Müller zeigten eine starke Leistung in der Liga B und konnten beide Begegnungen gewinnen. Damit führen sie ihre Gruppe an, die ausnahmsweise erst später im Jahr zu Ende gespielt werden wird. Die U18-Jungs konnten zwei Teams stellen. Beide Teams zeigten konstante Leistungen in der B-Liga, häufig gegen ältere Gegner. Die Rheinfelder belegten am Ende den 2. und 3. Platz.

Die jüngsten Spieler des Vereins in der 10&U-Liga steigerten sich gegenüber dem Vorjahr deutlich. Die fünf hochmotivierten Spieler konnten wertvolle Wettkampferfahrung sammeln. Mit einem Sieg und mehreren engen Matches zeigten die jungen Spieler viel Kampfgeist und Freude am Tennis.

Die Juniorinnen und Junioren des TC Rheinfelden haben im Interclub nicht nur starke Leistungen gezeigt, sondern auch wertvolle Erfahrungen für ihre sportliche Zukunft gesammelt. (mgt)