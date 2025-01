Handball, U15-Junioren: TV Stein punktet mit klarem Auswärtssieg

Das neue Jahr war erst zehn Tage alt, da fand nach einer langen Weihnachtspause und nur einem Vorbereitungstraining in den Beinen bereits das erste Saisonspiel der U15-Junioren des TV Stein statt. Am vergangenen Freitagabend trat die Mannschaft auswärts gegen die SG Sissach/Liestal 2 an.

Die Jungs vom TV Stein waren hoch motiviert und starteten nach einer eindringlichen Ansprache von Coach Roger «Göggl» Hasler konzentriert und spielfreudig in die Partie. Schon nach einer Viertelstunde lagen die Steiner mit mehreren Toren in Führung. Schnell wurde klar, dass der TV Stein die spielstärkere Mannschaft war, doch auch solche Spiele müssen erst einmal nach Hause gebracht werden. Dank vieler schöner Spielzüge und einer entschlossenen Teamleistung erzielten die Steiner immer wieder sehenswerte Tore. Praktisch alle Spieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen lassen, was die starke Kollektivleistung zusätzlich unterstreicht. Herausragend war das «Last-Second-Goal» von Samy Moser: Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte schoss er eine Sekunde vor der Halbzeitpause vom eigenen Penaltypunkt aus zum 9:19-Pausenstand ins gegnerische Tor. Auch in der zweiten Halbzeit liessen die U15-Junioren nichts mehr anbrennen. Sie jagten ein Tor nach dem anderen, verteidigten im Verband sehr ordentlich und brachten den Sieg mit einem souveränen 35:21 nach Hause. Trotz der insgesamt starken Vorstellung gibt es auch Verbesserungspotenzial: «Wir müssen hinten noch stabiler stehen und im Angriff noch konsequenter abschliessen», analysierte Trainer «Göggl» nach dem Spiel. Zufrieden waren jedoch alle – von der Mannschaft über den Trainer bis zu den zahlreichen mitgereisten Fans, die ihre Unterstützung nach dem Schlusspfiff mit kräftigem Applaus zeigten.

Der gelungene Start ins Jahr 2025 gibt Auftrieb für die kommenden Aufgaben – und die U15-Junioren des TV Stein haben bewiesen, dass sie bereit sind, auch weiterhin stark aufzutreten. (mgt)