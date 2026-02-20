Starke Fundamente seit 20 Jahren

Ein gelungener beruflicher Werdegang braucht eine stabile Grundlage, vergleichbar mit einem Bauwerk, das in Etappen wächst. Seit 2006 setzt ask! den Grundstein und viele weitere Bausteine zur erfolgreichen beruflichen Zukunft der Aargauer Bevölkerung.

Ein gelungener beruflicher Werdegang braucht eine stabile Grundlage, vergleichbar mit einem Bauwerk, das in Etappen wächst. Seit 2006 setzt ask! den Grundstein und viele weitere Bausteine zur erfolgreichen beruflichen Zukunft der Aargauer Bevölkerung.

Der Grundstein für eine erfolgreiche Berufslaufbahn ist die erste Berufs- oder Schulwahl. Seit 20 Jahren trägt ask! einen wichtigen Teil dazu bei, dass die Jugendlichen im Kanton Aargau gut gerüstet sind für diesen wichtigen Übergang aus der Volksschule in die Berufswelt oder an eine Mittelschule. Auch für alle weiteren Schritte bei Berufs- und Laufbahnfragen können Aargauerinnen und Aargauer auf ask! zählen. Menschen zwischen 14 und 65 lassen sich bei ask! beraten, um die nächsten Bausteine auf ihrem persönlichen beruflichen Werdegang zu setzen.

Kombination von Dienstleistungen

Die Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf umfassen die drei Bereiche Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, Jugendpsychologischer Dienst und Lehrpersonenberatung. Geschäftsführerin Sonja Brönnimann betont: «Diese Kombination, organisiert als Verein, ist in der Schweiz einzigartig. Sie ermöglicht es uns, Fragen zum Berufsalltag und zur Arbeitswelt ganzheitlich anzugehen.» ask! arbeitet zusammen mit und im Auftrag von verschiedenen kantonalen Departementen und Ämtern: Hauptauftraggeber ist das BKS (Bildung, Kultur Sport), ebenfalls wichtige Partner sind das AWA (Amt für Wirtschaft) mit dem RAV, das MIKA (Amt für Migration und Integration) sowie die IV (Invalidenversicherung). Grösste und damit auch bekannteste Aufgabe von ask! ist die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung.

Bausteine setzen für eine erfolgreiche Berufslaufbahn

Alle Jugendliche im Kanton begegnen früher oder später den Berufsberaterinnen und Berufsberatern von ask! an ihrer Schule. Um sich für einen Beruf oder eine weiterführende Schule entscheiden zu können, helfen ihnen zahlreiche Informationsveranstaltungen und online-Materialien. Zentral bleibt die individuelle Beratung, sei es in Begleitung der Eltern oder allein.

ask! arbeitet eng mit den Schulen der Stufen Sek 1 und Sek 2 zusammen. Im direkten Austausch mit den Lehrpersonen bietet die Organisation Workshops, Eltern-Schülerabende und Beratungen im Schulhaus an. Bis zum 25. Altersjahr sind Berufsberatungen unentgeltlich.

Auch nachdem der erste Grundstein in die beruf liche Zukunft gelegt ist, unterstützt ask! die Aargauerinnen und Aargauer. Jede Weiterbildung, jeder Stellenwechsel sind weitere Bausteine auf einer individuellen Berufslaufbahn. Erwachsene Kundinnen und Kunden können sich beraten lassen, aufschlussreiche wissenschaftliche Tests machen, Bewerbungsunterlagen optimieren und Standortbestimmungen vornehmen.

Mehr Bedarf an psychologischer Unterstützung

Zweiter Schwerpunkt von ask! sind die Angebote des Jugendpsychologischen Dienstes (JPD). Ob Angst, Mobbing, Suchtfragen oder Lehrabbruch: Jugendliche und junge Erwachsene in schwierigen Situationen profitieren von vertraulichen und neutralen Beratungen bei Psychologinnen und Psychologen sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Aarau und Baden. Fast doppelt so viele Jugendliche nehmen die Dienste des JPD in Anspruch als bei der Gründung von ask!, auch steigt die Komplexität der Fälle, sogenannte Mehrfachproblematiken nehmen laufend zu. Die Lehrpersonenberatung rundet die Dienstleistungen von ask! ab. Sie richtet sich an Lehrpersonen und Schulleitungen und bietet Unterstützung bei beruflichen und persönlichen Krisen. In diesem Bereich hat sich die Nachfrage leicht rückläufig entwickelt.

Mit Strategie und Zuversicht in die Zukunft

Aus 13 Gemeindeverbünden formte ask! ursprünglich sechs, seit rund zehn Jahren noch vier Dienstleistungszentren. Der Leistungsauftrag des Kantons Aargau wurde in diesen 20 Jahren regelmässig überprüft. Das Ziel ist stets, den veränderten gesellschaftlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, seien es Lehrstellenknappheit oder Fachkräftemangel, die steigende Maturitätsquote oder die Verschlechterung des psychischen Zustandes von Jugendlichen. Für die Zukunft ist ask! gut gerüstet, 2025 wurde eine neue Strategie verabschiedet und eine neue Präsidentin gewählt. «Wir setzen auf vernetzte Arbeits- und Kommunikationsformen und auf wissenschaftlich fundierte Abklärungen und Methoden», sagt Grossrätin Ruth Müri, die den vielseitig zusammengesetzten Vorstand präsidiert.

Jubiläumsfest am 19. März

ask! feiert das 20-Jahr-Jubiläum am Donnerstag, 19. März 2026, ab 16.30 Uhr, im Rahmen der Mitgliederversammlung in der Aula der BSA in Aarau. Auf den kurzen offiziellen Teil mit musikalischer Begleitung folgt ein spannendes Referat «Vom Staunen zum Handeln – KI in der Berufsberatung» von Marc Becker, Gründungsmitglied des KI-Studios. Die Mitgliederversammlung, das Referat sowie der anschliessende Apéro sind öffentlich.

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist erwünscht: beratungsdienste.ch/jubilaeum