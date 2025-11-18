Sport treiben statt rumhängen

Das Team des Jugendtreffs Fuchsbau im Augarten hat die «Rhyfälder Sportnacht» neu lanciert. Damit steht Jugendlichen jeden Samstagabend die Turnhalle offen.

Valentin Zumsteg

«Wir schlagen ein neues Kapitel im Fuchsbau auf», sagt Peter Geiselhart. In den vergangenen Monaten gab es einige Neuerungen im Jugendtreff des Augartens. So hat Jasmin Lanz die Nachfolge von Olivia Merolla angetreten, die während vieler Jahre im Fuchsbau tätig war und sich jetzt der Familie widmet. Jasmin Lanz arbeitete zuvor bereits beim Trägerverein für Schüler-, Jugend- und Kinderkultur (Schjkk) im Rheinfelder Jugendzentrum. Zusammen mit Peter Geiselhart leitet sie seit September nun den Fuchsbau. Gemeinsam verfügen sie über 130 Stellenprozente. «Wir können jetzt wieder das ganze Angebot bieten», erklärt Geiselhart.

Aus «Midnight Sports» wird «Sportnacht»

Der Jugendtreff im Augarten ist am Mittwoch, Freitag und Samstag geöffnet. Rund 30 bis 40 Kinder und Jugendliche kommen jeweils vorbei und verbringen dort einen Teil ihrer Freizeit. Die Jüngsten sind rund acht Jahre alt. Jeweils am Freitagabend wird gemeinsam gekocht und gegessen. «Ich bin hier gut angekommen. Es gefällt mir. Ich freue mich, dass ich den Meitlitreff wiederbeleben konnte», schildert Jasmin Lanz.

Das Fuchsbau-Team hat im Auftrag der Stadt und in Zusammenarbeit mit jungen Coaches auch die «Rhyfälder Sportnacht» neu lanciert, die bislang unter dem Namen «Midnight Sports» bekannt war. Jeden Samstagabend von 21 bis 23.30 Uhr steht Jugendlichen ab 12 Jahren die Turnhalle offen. Dort können sie Sport treiben, Freunde treffen und eine gute Zeit haben.

Sportlicher Samstagabend

«Es ist besser, wenn die Jugendlichen sich sportlich betätigen, als wenn sie rumlungern», sagt Peter Geiselhart. Zur Auswahl stehen unter anderem Fussball, Basketball, Tanzen oder Boxen – jeder kann entscheiden, was er machen möchte. Pro Abend sind jeweils drei Sportcoaches dabei. Dabei handelt es sich um junge Erwachsene, die früher selber «Midnight Sports» besucht haben und heute die Abende leiten. «Sie sind sehr verlässlich und verantwortungsvoll», so Geiselhart. Im nächsten Frühjahr soll ein «Tag der offenen Tür» stattfinden, um das Angebot noch bekannter zu machen.

Der Jugendtreff Fuchsbau im Augarten ist mittwochs von 15 bis 19 Uhr, freitags von 15 bis 21 Uhr und samstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag wird gemeinsam gekocht.