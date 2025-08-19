Spiele, Spannung und gesellige Runden

Fricktaler Seniorentennismeisterschaften

An zehn Turniertagen wurde auf der Anlage des TC Laufenburg attraktives Seniorentennis geboten. Die Spielerinnen und Spieler massen sich in vierzehn Tableaux bei teils hohen Sommertemperaturen.

Über 120 Anmeldungen verzeichnete die traditionell vom TC Laufenburg ausgetragene Fricktaler Seniorenmeisterschaft. Entsprechend dicht war das Programm während den zehn Turniertagen, die – mit Ausnahme des verregneten ersten Samstags – gutes Wetter und am Finalwochenende heisse Temperaturen boten. Hochbetrieb herrschte nicht nur auf den vier Sandplätzen, sondern auch in der Küche und auf der Clubterrasse, wo sich die Spielerinnen und Spieler sowie zahlreiche Gäste zum Essen und Trinken einfanden und viele spannende Spiele zu sehen bekamen. In vierzehn Tableaux bzw. Gruppen massen sich Spielerinnen und Spieler unterschiedlicher Altersund Stärkeklassen. Beim Einzel Damen heissen die Siegerinnen der Kategorien Janine Gerber, Denise Schwörer und Tanja Schmutz. Beim Einzel Männer Marco Lori, Marco Komiatszegi, Simon Deiss, Matthias Hofer, Martin Rohrer, Daniel Ruhstaller und Harald Nedwed. In den Doppelkonkurrenzen gewannen bei den Damen Denise Schwörer und Laura Cangeri, bei den Männern Urs Baltischwiler und Markus Laube, sowie im Doppel Mixed Michelle Mettler und Tobias Paul. (mgt/nfz)