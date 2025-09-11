Spannung pur in Rheinfelden und Frick

Aargauische Junioren Meisterschaften im Tennis

Die Tennisclubs Rheinfelden und Frick waren vom 27. August bis 7. September Schauplatz packender Tennispartien. 145 Nachwuchstalente aus dem Aargau kämpften in insgesamt zehn Einzelund Doppel-Kategorien um die begehrten Titel der Aargauer Junioren-Tennismeisterschaften (AJTM).

Nach dem letzten Jahr in Frick fanden die diesjährigen Finalspiele in Rheinfelden statt. Die Finalspiele konnten bei besten Bedingungen am Sonntag ausgetragen werden und sorgten für Hochspannung und teilweise dramatische Wendungen, die die Zuschauer und Angehörigen von der ersten bis zur letzten Minute bestens unterhielten.

In der U18-Kategorie der Junioren sicherte sich Adam Dus (R4) vom TC Brugg im hochstehenden Endspiel den Titel gegen Filip Tasic (R2) vom TC CIS Wase. Adam Dus zeigte Nervenstärke und taktisches Geschick und darf sich verdient Aargauer Meister nennen.

Ein Herzschlagfinale lieferten sich die Rheinfelder Lokalmatadorin Annabelle Schneider (R3) und die junge Favoritin Misa Celcer (R2) vom TC Brugg in der U16-Kategorie der Juniorinnen. Nach verlorenem ersten Satz kämpfte sich Annabelle zurück und gewann in einem nervenaufreibenden Match in drei Sätzen.

Bei den Junioren U16 überzeugte Diego Von der Weid (R3) vom TC Zofingen, der im Finale gegen Robin Giger (R4) aus Wohlen keinen Zweifel aufkommen liess und den Titel holte.

Im grössten Tableau des Turniers, bei den Junioren U14 mit 28 Teilnehmern, setzte sich Silas Tran (R4) vom TC Zofingen gegen Luca Botan (R4) durch. In derselben A lterskategorie gewann Giulia Mazza (R6) aus Spreitenbach bei den Juniorinnen souverän gegen Anora Fejzuli (R4) vom TC Brugg.

In der Junioren U12 darf sich Dario Dimitrescu (R4) vom TC Brugg neuerdings Aargauer Meister nennen. Sein Finalgegner Elias Sekinger (R4), ebenfalls vom TC Brugg, konnte krankheitsbedingt nicht antreten.

Die grösste Juniorinnen-Kategorie mit 19 Teilnehmerinnen brachte eine klare Siegerin hervor: Lotta Passardi (R5) vom TC Spreitenbach dominierte das Finale und siegte gegen Gioia Mazza (R6) aus Frick.

Das Feld der Jüngsten, die Junioren U10, wurde von Bakar Jalloh (R6) aus Rheinfelden gegen Alessio Durante (R7) aus Spreitenbach gewonnen.

Spannung auch bei den Doppel-Kategorien

Nach den Einzel-Partien wurden die Besten des Kantons im Doppel gesucht. Im U18-Finale kämpften die Zofinger Diego Von der Weid (R3) und Silas Tran (R4) gegen das Duo Leon Furrer (R3, TC Zofingen) und Simon Bringold (R3, TC Frick) – ein packendes Match, das letztendlich zugunsten der Zofinger ausging.

Bei den Doppel-Junioren U14 sicherten sich Lukas Würsch (R4) und Miro Keller (R5) vom TC Wettingen mit einem Sieg gegen Darius Safaei (R5, TC Rheinfelden) und Daniel Bühler (R6, TC Buchs-Dällikon) den Titel – ebenso spannend und von hohem Niveau geprägt.

Die Aargauer Junioren-Tennismeisterschaften 2025 haben einmal mehr bewiesen, dass im Aargau eine junge Generation heranwächst, die mit grossem Ehrgeiz, Fairness und Können den Tennissport lebt. (mgt)