Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Spannende Tennisspiele bei hohen Temperaturen

  19.08.2025 Sport, Rheinfelden
Hitzige Duelle an den Fricktaler Tennismeisterschaften. Foto: Finn Wunderlin
Hitzige Duelle an den Fricktaler Tennismeisterschaften. Foto: Finn Wunderlin

Fricktaler Tennismeisterschaften

Bereits zum 58. Mal wurden vergangene Woche auf den Tennisplätzen in Möhlin und Rheinfelden die Frick taler Tennismeisterschaften ausgetragen. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die spannenden Spiele in den beiden ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote