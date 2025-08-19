Spannende Tennisspiele bei hohen Temperaturen

Bereits zum 58. Mal wurden vergangene Woche auf den Tennisplätzen in Möhlin und Rheinfelden die Frick taler Tennismeisterschaften ausgetragen. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die spannenden Spiele in den beiden ...

Fricktaler Tennismeisterschaften

Bereits zum 58. Mal wurden vergangene Woche auf den Tennisplätzen in Möhlin und Rheinfelden die Frick taler Tennismeisterschaften ausgetragen. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die spannenden Spiele in den beiden Tennis-Clubs.

Finn Wunderlin

In der vergangenen Woche flogen die Bälle im unteren Fricktal über die Netzkante und sandige Schuhe standen auf dem Programm. Tennisfans kamen auf ihre Kosten und konnten Abend für Abend packende Duelle auf den Plätzen verfolgen. Nicht nur sportlich, sondern auch kulinarisch sind die Fricktaler Tennismeisterschaften ein beliebtes Event unter Tennisfans. Bei kühlen Getränken und reichhaltigen Mahlzeiten wurden angenehme und amüsante Gespräche geführt. Das Restaurant Netzkante mit den Gastgebern Vera und Guido Marti war für die Menüs in Rheinfelden verantwortlich. Im Tennis Club Möhlin waren Andrea Künzli und Yvonne Voigt zuständig für die Gastwirtschaft.

Game, Set, Match

Auch dieses Jahr konnten bei den Männern zwei einheimische Spieler, Markus Gerber und Matthias Hofer, den Titel holen. Die Siegerinnen der Frauenkonkurrenz hiessen in diesem Jahr Rita Brunner (Allschwil) und Sibylle Ehrismann (Bad Schinznach). Die weiteren Gewinner waren Lars Schmassmann (Landskron), Benedikt Meffert (Arlesheim), Jan Kryl, Veselin Pavlovic (Birsfelden), Sascha Rudin (Dornach), Guido Bleuel, René Lori (beide Frick), Paul Breitenmoser (Leimental) und Werner Spreiter (Muttenz). In der einzigen Doppel-Konkurrenz, beim Mixed-Doppel gab es leider keinen einheimischen Sieg. Dort durfte die Turnierleitung dem Duo Katarina Marjanovic und Jamie Buchwalder (Augst) gratulieren.