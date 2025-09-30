Immobilien
Silbermedaille von Jan Huber überragt alles

  30.09.2025 Sport, Sulz
Jan Huber startete bereits am Profi-Rennen von Gippingen im Trikot der Nationalmannschaft.
Rad: Strassen-Weltmeisterschaften in Kigali (Ruanda)

Mit Fabian Weiss und dem Geschwisterpaar Jan und Lea Huber stand an den erstmals in Afrika, in Kigali, der Hauptstadt von Ruanda, ausgetragenen Strassen-Weltmeisterschaften ein Sulzer Trio im Einsatz. Das herausragende Ergebnis war die ...

