Sieg in letzter Minute

Handball, 1. Liga: SG TSV Frick – STV Willisau 25:24

Im letzten Heimspiel vor der Weihnachtspause gelang dem TSV Frick ein denkbar knapper, aber umso wichtigerer 25:24-Sieg gegen den STV Willisau. Die Fricker bewiesen in den Schlussminuten Nervenstärke und konnten die Partie noch zu ihren Gunsten drehen.

Beide Mannschaften zeigten von Beginn an eine kämpferische Leistung und keine konnte sich in der ersten Halbzeit entscheidend absetzen. Die Fricker Verteidigung stand stabil und machte es den Willisauern schwer, durchzukommen. Einzig David Mühle, der starke Linkshänder auf der rechten Halbposition, sorgte immer wieder für Gefahr. Er erzielte insgesamt acht Tore und hielt seine Mannschaft damit im Spiel. Trotzdem konnte der TSV Frick durch gute Abwehrarbeit und kontrollierte Angriffe zur Halbzeit mit 14:13 leicht in Führung gehen.

Holpriger Start in die zweite Halbzeit

Der Start in die zweite Hälfte lief für die Fricker alles andere als optimal. In den ersten fünf Minuten gelang kein Tor, während Willisau auf 16:14 davonzog. Chancen waren vorhanden, doch die Chancenauswertung liess zu wünschen übrig. Trotzdem blieb Frick dran und kämpfte sich immer wieder heran. In der 54. Minute schien das Spiel jedoch zugunsten der Gäste zu kippen: Willisau führte mit 21:23.

Doch Frick bewies in den letzten Minuten grossen Kampfgeist und Nervenstärke. Innerhalb von nur 90 Sekunden erzielte das Team drei Tore, während Torhüter Sven Stalder mit einer entscheidenden Parade den knappen Vorsprung verteidigte. Mit dem Schlusspfiff stand ein umjubeltes 25:24 für Frick auf der Anzeigetafel – ein verdienter, wenn auch hart erkämpfter Sieg.

Fazit und Ausblick

Der TSV Frick beendet das Jahr mit zwei wichtigen Punkten und verbessert sich auf Platz sechs in der Tabelle. Der knappe Sieg gibt Selbstvertrauen, doch es bleibt Luft nach oben: Vor allem in der zweiten Halbzeit hätte die Partie früher entschieden werden können. Daran wird in der Winterpause gearbeitet, um in der zweiten Saisonhälfte mit vollem Elan durchzustarten. (mgt)