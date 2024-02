TSV Frick – SG Magden/Möhlin 21:19

Am vergangenen Samstag fand das Derby TSV Frick gegen SG Magden/Möhlin statt. Es war ein wichtiges Spiel, denn die Frickerinnen mussten nach bereits drei Niederlagen in der Abstiegsrunde so langsam Punkte ergattern. Also war für die ...