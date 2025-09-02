Immobilien
Sieg für Irina Lützelschwab bei den Frauen

  02.09.2025 Sport, Laufenburg
Der Gewitter-Regen zu Beginn hielt die Radsportler nicht vom Start ab (links). Die dreifache Marathon-Schweizermeisterin Irina Lützelschwab (Wallbach) war bei den Frauen die schnellste beim Gravel-Rennen von Laufenburg. Fotos: August Widmer
180 Teilnehmende am ersten Fricktaler Gravel Bike-Rennen

Während vieler Jahren führte der Radfahrer-Verein «Helvetia» Sulz das Mannschaftsfahren von Swiss Cycling Fricktal durch. Am Samstag wagte sich der Verein an etwas Neues und organisierte erstmals ein ...

