SG TV Stein: erster Saisonsieg für die 3. Liga-Handballer

  25.09.2025 Sport, Stein
Die erste Mannschaft der SG TV Stein konnte gegen Eiken reüssieren. Foto: zVg
Nach einem ernüchternden Auftaktspiel gegen Olten konnte sich die erste Mannschaft der SG TV Stein (3. Liga) gegen die HSG Eiken nun zum ersten Mal in dieser Saison das Punktemaximum sichern. 

Die Mannschaft steigerte sich im Spiel gegen die HSG Eiken nicht nur in der ...

