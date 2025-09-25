SG TV Stein: erster Saisonsieg für die 3. Liga-Handballer

SG TV Stein: erster Saisonsieg für die 3. Liga-Handballer25.09.2025 Sport, Stein
Nach einem ernüchternden Auftaktspiel gegen Olten konnte sich die erste Mannschaft der SG TV Stein (3. Liga) gegen die HSG Eiken nun zum ersten Mal in dieser Saison das Punktemaximum sichern.
Die Mannschaft steigerte sich im Spiel gegen die HSG Eiken nicht nur in der ...
Nach einem ernüchternden Auftaktspiel gegen Olten konnte sich die erste Mannschaft der SG TV Stein (3. Liga) gegen die HSG Eiken nun zum ersten Mal in dieser Saison das Punktemaximum sichern.
Die Mannschaft steigerte sich im Spiel gegen die HSG Eiken nicht nur in der Defensive, sondern setzte auch in der Offensive klare Akzente. Besonders erfreulich: Die Wurfauswertung, die im letzten Spiel noch zu wünschen übrig liess, war diesmal deutlich besser. So resultierte im Derby gegen Eiken ein ungefährdeter 26:18-Sieg. (mgt)