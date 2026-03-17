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SG Magden/Möhlin/Pratteln gewinnt den Regiocup

  17.03.2026 Magden, Möhlin
Die SG Magden/ Möhlin/ Pratteln (F2) sichert sich erneut den Titel im Regiocup der Nordwestschweiz! Foto: Christine Steck
Die SG Magden/ Möhlin/ Pratteln (F2) sichert sich erneut den Titel im Regiocup der Nordwestschweiz! Foto: Christine Steck

Die Spielgemeinschaft bezwingt die SG Oberwil/Binningen mit 29:26 (15:13)

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