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Sensationell: Fricker Handballer schaffen den Ligaerhalt

  10.05.2026 Sport

Die Handballer des TSV Frick spielen auch in der nächsten Saison in der 1. Liga
Mit 27:20 schlagen die Füchse am Samstagabend die Gäste von Wacker Thun 2/Steffisburg und gewinnen damit dank dem besten Torverhältnis die Abstiegsrunde 1./2. Liga. (sir)
 

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