Schwimmen: Nachwuchs-Schweizermeisterschaften

Nela Hanak (Jahrgang 2012) vom Schwimmclub Fricktal qualifizierte sich in den Kategorien 100-Meter und 200-Meter-Brust für die Nachwuchs-Schweizermeisterschaften, Mitte Juni, in Sursee.

Für Nela Hanak startete der Wettkampf mit den 200-Meter-Brust. Da es ihre erste Nachwuchsmeisterschaft war, war sie vom Teilnehmerfeld und der Atmosphäre sehr beeindruckt. Sie beendete die Strecke in einer Zeit von 3:09.10 Minuten. Mit dieser Zeit war sie gar nicht zufrieden, doch aufgrund der Nervosität war es in Ordnung. Am Tag darauf war Nela Hanak mit neuer Motivation und Energie am Start. Man merkte, dass sie sich schnell an die Umstände angepasst hat und bereit war für 100-Meter-Brust. Gleich von Anfang an schwamm sie mit Überzeugung und erreichte eine Zeit von 1:25.63 Minuten. Damit konnte sie eine neue persönliche Bestzeit aufstellen. (mgt)