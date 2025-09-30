SCHWIMMCLUB FRICKTAL SAISONAUFTAKT GELUNGEN

36 Fricktaler aus allen Wettkampfteams versammelten sich kürzlich in Frick und machten sich bereit für den ersten Wettkampf der neuen Saison, den Fricktal Cup. Es wurden fleissig Medaillen gesammelt. Zusätzlich zu den Medaillen konnten viele Schwimmerinnen und Schwimmer ihre ...

36 Fricktaler aus allen Wettkampfteams versammelten sich kürzlich in Frick und machten sich bereit für den ersten Wettkampf der neuen Saison, den Fricktal Cup. Es wurden fleissig Medaillen gesammelt. Zusätzlich zu den Medaillen konnten viele Schwimmerinnen und Schwimmer ihre Bestzeiten unterbieten. Die Saison wurde mit dem Fricktal Cup erfolgreich gestartet. (mgt)