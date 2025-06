SCHWADERLOCHER PONTONIERE IN WYNAU

In Wynau stand am Wochenende der dritte Wettkampf in diesem Jahr für Pontoniere aus der ganzen Schweiz an. Am Start waren auch die Pontoniere Schwaderloch mit 22 Schiffen, von denen die Hälfte eine Kranzauszeichnung holten. Im Hinblick auf das Eidgenössische Wettfahren in zwei ...

In Wynau stand am Wochenende der dritte Wettkampf in diesem Jahr für Pontoniere aus der ganzen Schweiz an. Am Start waren auch die Pontoniere Schwaderloch mit 22 Schiffen, von denen die Hälfte eine Kranzauszeichnung holten. Im Hinblick auf das Eidgenössische Wettfahren in zwei Wochen wäre ein Erfolgserlebnis wichtig. Am besten gelang der Parcours Jérôme Huber und Nico Häusler, welche sich auf dem 7. Rang platzierten. Dicht hinter ihnen holten Roger Treier und Pascal Knecht den 9. Platz. In derselben Kategorie mit insgesamt 157 startenden Booten erreichten vier weitere Fahrerpaare einen Kranz. Ein Kranz konnte bei den Senioren gefeiert werden und vier Kränze holten die Schwaderlocher Jungpontoniere. Ganz gute Resultate erzielten Ben Schwere und David Vögeli (5. Rang) sowie Alessia Vögeli und Zoey Hug (8. Rang) in der Kategorie der Jüngsten. (mgt)