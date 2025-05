Schulstrasse Hornussen vor der Aufwertung

Mit Kostenfolge für die Anstösser – der Gemeinderat informierte

Der Kredit für die Erstellung der Schulstrasse in Hornussen ist gesprochen. Am Dienstagabend wurden Bauprojekt und Beitragsplan im Gemeindehaus in Hornussen vorgestellt.

Vreni Weber

Die Schulstrasse in Hornussen ist in einem schlechten Zustand. Mit dem Ja zum Kreditantrag setzten die Stimmberechtigten der Gemeinde Böztal letzten Herbst an der Gemeindeversammlung ein klares Zeichen für die Erstellung der Schulstrasse und die Sanierung der Werkleitungen. Gemäss kommunalem Strassenreglement ziehen Änderungen an bestehenden Werken eine Kostenbeteiligung der Anstösser nach sich. Für die direkten Anstösser (1. Bautiefe) heisst dies eine hundertprozentige, für die hinterliegenden Anstösser (2. Bautiefe) eine fünfzigprozentige Beteiligung. Den Anstössern wurde ein Dossier mit einem persönlichen Beitragsplan abgegeben.

Bauprojekt und Beitragsplan

«Am heutigen Abend wird Carlo Schmid, Ingenieur bei Kopa Laufenburg, das Bauprojekt und den Beitragsplan vorstellen. Gegen das Bauprojekt kann eine Einwendung, gegen den Beitragsplan eine Einsprache innert der gesetzlich vorgegebenen Frist erhoben werden», führte Gemeindeammann Robert Schmid am Dienstagabend bei seiner Begrüssung im Birkensaal des Gemeindehauses aus. Ingenieur Carlo Schmid informierte, dass die projektierte Strassenführung grösstenteils dem heutigen Verlauf entspricht.

Das Projekt sieht eine Fahrbahnbreite von fünf Metern vor. Um diese konstante Breite zu erreichen, ist der Erwerb oder die Zueignung von kleinen Landflächen nötig. Der Landpreis wurde durch den Gemeinderat mit 175 Franken pro Quadratmeter (halber Verkehrswert) festgelegt. Die Fussgängerführung erfolgt ab der Einfahrt zum Werkhof bis zum Parkplatz des Gemeindehauses entlang des nördlichen Fahrbahnrands. Die Abgrenzung des Fahrbahnteils wird durch eine dreireihige Bundsteinreihe sichtbar gemacht, die ihrerseits aber das Kreuzen zweier Fahrzeuge zulässt. Die Fussgängerstreifen werden beibehalten. Der Parkplatz beim Schulareal soll klar von der Strasse getrennt werden. Der Parkplatz beim Gemeindehaus wird befestigt, erhält eine asphaltierte Zufahrt sowie Parkplätze aus Sickerbetonsteinen. Die Strassenentwässerung erfolgt über 14 Einlaufschächte, die Strassenbeleuchtung wird von der AEW geplant.

Unterschiedliche Finanzierung

Das Projekt ist in zwei Abschnitte mit unterschiedlicher Finanzierung unterteilt. Beim vorgestellten Abschnitt 1 besteht ein konformer Strassenauf bau inkl. Entwässerung. Gemäss kommunalem Strassenreglement handelt es sich beim Bauprojekt auf diesem Abschnitt um eine Erneuerung, das heisst die Kosten gehen vollumfänglich zu Lasten der Gemeinde. Beim Abschnitt 2 sind Randabschlüsse sowie Anlagen zur Strassenentwässerung nicht systematisch vorhanden. Aufgrund der Verbreiterung und Vervollständigung der Strasse handelt es sich daher gemäss dem kommunalen Strassenreglement um eine Änderung, was eine Beitragspflicht der Anstösser zur Folge hat. Die Verteilung der Baukosten ist in einem Beitragsplan geregelt. Das Baugesuch und der Beitragsplan liegen vom 21. Mai bis zum 19. Juni öffentlich auf. Gegen das Bauprojekt kann eine Einwendung, gegen den Beitragsplan eine Einsprache gemacht werden.

Mögliche weitere Kosten

Im Zuge der Ausführungsplanung ist vorgesehen, sämtliche private Leitungen der Liegenschaftsentwässerung mit Kanal-TV aufzunehmen. Der Pauschalbetrag von 400 Franken geht zu Lasten der Eigentümer. Die bestehende Wasserleitung wird auf einer Länge von 520 Metern sowie auf Abschnitten in der Bahnhofstrasse und im Wuhrmattweg ersetzt. Die Kosten gehen zu Lasten des Eigenwirtschaftsbetriebs Wasserversorgung Böztal. Bei Hausanschlüssen hingegen werden fehlende Absperrschieber zu Lasten der Eigentümer eingebaut. Weiter müssen Vorplätze, die über keine konforme Entwässerung verfügen, auf eigene Kosten in die öffentliche Abwasserleitung geführt werden. Auch besteht die Möglichkeit, persönliche Anpassungen nach Absprache mit der Bauleitung durch das Bauunternehmen auf eigene Kosten zu den von der Gemeinde ausgehandelten Tarifen zu realisieren.

Auch wenn für die einzelnen Anstösser die anfallenden Kosten im Moment hoch erscheinen, zieht das Bauprojekt doch eine Aufwertung der Schulstrasse und der eigenen Liegenschaft nach sich.