«Schon beim Nähen kribbelt’s»

Die «Trolls» feiern ihr 20-Jahr-Jubiläum

Wo sind die Jahre geblieben? Sie seien schnell vorbeigegangen, die letzten 20 Jahre, finden drei Mitgründerinnen der Fasnachtsgruppe «Trolls»: Sandra Hottinger, Sue Schaffner und Regina Waldburger.

Janine Tschopp

«Einige von uns hatten schon Kinder, und wir wollten nicht mehr so streng Fasnacht machen», erzählen die drei Frauen. «In gemütlicher Runde» habe man diskutiert, dass eine Wagengruppe vermutlich das Einfachste wäre. Man wollte, ohne zu viele Verpflichtungen, aktiv an der Fasnacht dabei sein. Einzig die Teilnahme am Möhliner Umzug gehörte zum fixen Programm.

So gründeten Sue Schaffner, Sandra Hottinger, Regina Waldburger und eine gute Handvoll Gleichgesinnter, viele davon waren vorher in anderen Fasnachtsgruppen aktiv, «die Trolls». Gründungsmitglied Viviane Dousse, sie ist heute nicht mehr dabei, gestaltete das Fabelwesen, das die Gruppe heute noch begleitet. Neben Waldburger, Schaffner und Hottinger gibt es noch zwei männliche Gründungsmitglieder, Roger Sacher und Enzo Ferraina, die bis heute aktive «Trolls» sind.

Gegründet 2004 feierten sie im darauffolgenden Jahr ihre erste gemeinsame Fasnacht. «Die zwanzig Jahre sind schnell vorbeigegangen», sagt Sue Schaffner. Wie in den meisten Vereinen habe es in all den Jahren auch ein-, zweimal «Knatsch» gegeben. Man habe aber immer Lösungen gefunden.

Der Nachwuchs funktioniert

Wenn man sich nicht einig gewesen sei, habe man abgestimmt, und die Mehrheit habe entschieden. Ein Punkt, der zu Diskussionen geführt habe, sei beispielsweise die Frage gewesen, ob die eigenen Kinder auch «Trolls» werden dürfen oder nicht. Schliesslich entschied man sich dafür. «Das war ein guter Entscheid», schmunzelt Sue Schaffner. Denn heute sind es genau die Jungen, welche im Vorstand Verantwortung übernehmen. «So kamen auch weitere junge Mitglieder dazu», schildert Sandra Hottinger. Entsprechend hat der Verein mit 20 Mitgliedern derzeit keine Nachwuchsprobleme. Es habe auch eine Zeit gegeben, da seien es immer weniger Mitglieder geworden. «Und wir haben eisern durchgebissen», sind sich die Frauen einig.

Die drei Mitgründerinnen erinnern sich gerne an viele «Trolls»- Momente der letzten zwei Jahrzehnte. «Einige Male sind wir nach dem Umzug in unseren urchigen Wagen gesessen und haben Fondue gegessen», erzählt Regina Waldburger. Einmal sei nach dem Möhliner Umzug eine Basler Guggenmusik zum Wagen gekommen, wo sich die Trolls mit ihren Familien und Freunden versammelten, und habe gefragt, ob sie ihnen ein Ständchen bringen dürfe. «Sie haben dort etwa ein halbstündiges Platzkonzert gegeben, und es kamen immer mehr und mehr Leute dazu.» Die Stimmung sei wunderbar gewesen. Sie erinnern sich auch an einen schwierigen Moment: «Es war kurz vor dem Start des Umzugs und der Motor des Traktors wollte nicht anspringen. Wir mussten all unsere Sachen vom Wagen in kleine ‹Leiterwägeli› verstauen. Das war ziemlich hektisch.»

Das Feuer eines Fasnächtlers

«Kultur, Geselligkeit und ‹einfach sein›», ist die Bedeutung der Fasnacht für die drei Frauen. «Es kribbelt noch immer, obwohl wir doch schon älter sind», lachen sie. Das Kribbeln fängt schon viele Wochen vor der eigentlichen Fasnacht an. «Für uns sind die Vorbereitungen genau so wichtig wie die Fasnacht selber», meint Sandra Hottinger. Die drei sind sich einig: «Schon beim Nähen kribbelt’s.» Die «Trolls» haben nicht jedes Jahr ein neues Kostüm. Für die vergangene Fasnacht aber haben sie sich neu eingekleidet. An der heurigen Jubiläumsfasnacht werden sie verschiedene Kostüme der vergangenen 20 Jahre tragen. «Es werden auch einige Ehemalige am Umzug mitlaufen», verraten sie eine weitere Besonderheit. «Alles andere ist Überraschung.»

Am ersten Faissen werden Sue Schaffner, Regina Waldburger und Sandra Hottinger zusammen mit weiteren «Trolls» die Fasnachtseröffnung auf dem Gemeindehausplatz in Möhlin feiern. «Jetzt geht es endlich los», sagen sie und alle drei haben vor lauter Vorfreude ein grosses Leuchten in den Augen. Das Fasnachtsfieber scheint sie auch dieses Jahr wieder vollends gepackt zu haben.