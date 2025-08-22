Immobilien
Schnurball-Premiere in der Fricker Badi

  22.08.2025 Sport, Frick
Die Damen des TSV Frick holten bei der Premiere Rang vier. Foto: zVg
Die Badi Frick feierte am vergangenen Montag eine sportliche Premiere. Zum ersten Mal fand das Turnier Schnurball on the Beach statt. Acht Teams wagten sich auf die Sandplätze und sorgten für spannende und faire Begegnungen. Das Team des TSV Frick startete mit einer starken Vorrunde und ...

