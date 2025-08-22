Schnurball-Premiere in der Fricker Badi

Die Badi Frick feierte am vergangenen Montag eine sportliche Premiere. Zum ersten Mal fand das Turnier Schnurball on the Beach statt. Acht Teams wagten sich auf die Sandplätze und sorgten für spannende und faire Begegnungen. Das Team des TSV Frick startete mit einer starken Vorrunde und ...

Die Badi Frick feierte am vergangenen Montag eine sportliche Premiere. Zum ersten Mal fand das Turnier Schnurball on the Beach statt. Acht Teams wagten sich auf die Sandplätze und sorgten für spannende und faire Begegnungen. Das Team des TSV Frick startete mit einer starken Vorrunde und hielt lange Kurs auf die Medaillenplätze. Am Ende fehlte allerdings das nötige Quäntchen Glück, sodass es mit Rang vier knapp nicht für das Podest reichte.

Trotzdem war die Stimmung ausgezeichnet. Die Mischung aus Wettkampf, Teamgeist und sommerlichem Ambiente machten den Abend für alle zu einem vollen Erfolg. (mgt)