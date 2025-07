Schleuniger gewinnt, Emmenegger wird Dritter

Mit Nicola Schleuniger gewann am achten Brugger Abendrennen immerhin eine in Rheinsulz beheimatete Sportgruppe. Cyrill Steinacher führt die Gesamtwertung weiter an. Wegen der Ferienzeit fehlten allerdings einige Lokalfahrerinnen und Lokalfahrer.

August Widmer

Das Hauptrennen, das mit einem Schnitt von 47,761 km/h das schnellste in dieser Saison gefahrene Abendrennen war, brachte immerhin einen halben Fricktaler Sieg. Sieger Nicola Schleuniger (Würenlos), der in dieser Saison in Brugg erstmals gewann, fährt für die in Rheinsulz beheimatete Sportgruppe «PSP-Superior». Schleuniger gewann vor dem Profi Felix Stehli (Gibswil) und Georgios Boutopoulos (Zürich). Der Zürcher hatte am Dienstag auf der offenen Rennbahn in Zürich-Oerlikon im Einsatz gestanden und dort das Scratch-Rennen der Elitefahrer gewonnen. Wie Schleuniger und Stehli startete Boutopoulos erstmals an einem Brugger Abendrennen. Als Vierter des über 50 Runden führenden Rennens kam Pierre Neve (Zürich) ins Ziel. Mit diesem vierten Rang rückte Neve in der Saisonwertung auf den zweiten Platz vor. Allerdings liegt er weiterhin 50 Punkte hinter dem am Mittwoch wegen Ferien nicht antretenden Cyrill Steinacher (Sulz) zurück. Steinacher möchte die Saisonwertung gerne für sich entscheiden und wird deshalb die noch verbleibenden drei Abendrennen bestreiten. Trat Steinacher bisher als einziger seines Teams «Bauer-Sport/Glattal-Garage» an, wird er, wie Teamleiter Joel Burger (Frick) am Rande des achten Abendrennens erklärte, in den restlichen Rennen auf Unterstützung von Team-Mitgliedern zählen können. So dürfte Steinacher die Gesamtwertung wohl kaum zu entreissen sein.

Emmenegger etwas müde

Das beste Resultat eines Fricktalers Rennfahrers lieferte Lars Emmenegger (Kaisten) ab. Er kam in Rennen der Junioren und Anfänger auf den dritten Rang. Nach dem Einsatz an der Bahn-Europameisterschaft in Portugal musste Emmenegger den Sieg dem Luzerner Tom Stirnimann (Sursee) überlassen. Dies, nachdem Emmenegger bei bisher vier Starts im Brugger Schachen dreimal gewonnen hatte. In der Saisonwertung liegt Emmenegger 32 Punkte hinter dem führenden Aurel Achleitner (Cham) zurück. Der für den VC Kaisten fahrende Emmenegger hat in den drei verbleibenden Rennen also noch alle Chancen, den Saisonsieg zu holen. Obwohl Emmenegger vom Bahn-Abstecher nach Portugal noch etwas müde war, bestritt er anschliessend ans Nachwuchsrennen auch die Hauptprüfung mit den Elite-Fahrern und fuhr dort auf den 14. Rang.

Ferienabwesenheit auch bei den Schülern

Während die beiden Hauptrennen die grösste Beteiligung in dieser Saison aufwiesen, merkte man bei den Schülerrennen die Ferienzeit. Da gingen nur wenige Fahrerinnen und Fahrer an den Start. Das ermöglichte Nachwuchskräften, die sonst immer etwas im Hintergrund stehen, zu Spitzenplätzen zu kommen. So landete bei den Jüngsten Alissa Pflugshaupt (Gansingen) auf dem zweiten Platz.