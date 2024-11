Schenken macht glücklich

Weihnachtsbäume, die mit Wünschen von Kindern bestückt sind, erfreuen sich grosser Beliebtheit. Die glücklichen Momente bei Erfüllung dieser Wünsche möchten die Raiffeisenbanken Regio Frick-Mettauertal und Regio Laufenburg auch den älteren Menschen in den beiden Alterszentren Frick und Laufenburg ermöglichen.

Susanne Hörth

«Die Idee eines Wunschbaumes schwirrte uns schon länger im Kopf herum. Während Kinder oft im Mittelpunkt solcher Aktionen stehen, wollten wir bewusst auch die älteren Menschen in unserer Gemeinschaft mit einbeziehen», sagt Marc Jäger, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal. Etwas leiser fügt er an: «Einige von ihnen haben keine Familie mehr oder erhalten nur selten Besuch. Mit unserer Aktion möchten wir ihnen zeigen, dass sie nicht vergessen sind.» Als genossenschaftlich organisierte Bank werde seit je her das Miteinander in der Region gefördert. «Besonders zur Weihnachtszeit überlegen wir uns immer wieder Aktionen, um Menschen verschiedener Generationen zusammenzubringen.» Vor zwei Jahren hat die von der Raiffeisenbank organisierte Malaktion viel Freude ausgelöst. Jäger erinnert sich gerne an den schönen Moment, als die von vielen Kindern gemalten Weihnachtsbilder von den Seniorinnen und Senioren in den beiden Alterszentren entgegengenommen wurden. An die erlebte Freude von damals wollen die beiden Raiffeisenbanken Regio Frick-Mettauertal und Regio Laufenburg anknüpfen. Schon bald werden in verschiedenen Geschäftsstellen im Einzugsgebiet der Banken Weihnachtsbäume platziert, die mit vielen kleinen, schriftlich notierten Wünschen geschmückt sind.

212 Wunschzettel

Die Zentrumsleitungen beider Alterszentren hätten sich begeistert von der Idee gezeigt. «Die positive Reaktion und die Unterstützung haben uns bestärkt, die Aktion durchzuführen», erklärt Marc Meier, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Regio Laufenburg. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Alterszentren durften alle einen Wunsch aufschreiben. Dazu Marc Jäger: «Das ergibt 107 mögliche Wünsche beim A lterszentrum Bruggbach in Frick und 105 mögliche Wünsche beim Alterszentrum Klostermatte in Laufenburg.» Mit der Angabe von maximal 30 Franken bejahen die beiden Bankleiter die Frage nach einer Vorgabe des finanziellen Wunschrahmens.

«Wir sind überzeugt, dass auch mit einem kleineren Budget eine Teilnahme an der Aktion möglich ist und viele schöne und herzliche Geschenke zustande kommen», nimmt Marc Meier Bezug auf die Personen, die einen Wunschzettel abnehmen und das darauf notierte Geschenk besorgen möchten. Er hält zudem fest: «Schlussendlich geht es auch viel mehr um die Geste und das Miteinander als um das Geschenk selbst.»

Ab dem 26. November sind in den Geschäftsstellen der Raiffeisenbanken (siehe Box) die Weihnachtsbäume mit den kleinen Herzenswünschen aufgestellt. Personen, die einen Wunschzettel mitnehmen, besorgen anschliessend das gewünschte Geschenk, verpacken es festlich und befestigen darauf den dazu gehörenden Wunschanhänger. «Persönliche Weihnachtswünsche in Form einer Grusskarte sind ebenfalls gerne willkommen und werden sicherlich viel Freude bereiten», meinen die beiden Bankleiter mit einem gewinnenden Lächeln.

Die verpackten Geschenke müssen bis spätestens 13. Dezember während der Öffnungszeiten in eine der Geschäftsstellen in Frick, Gansingen, Kaisten oder Laufenburg gebracht werden. Auch die Personen, die einen Wunsch erfüllen, gehen nicht leer aus. Sie erhalten von den Banken-Teams bei Abgabe der Geschenke vor Ort ein kleines Überraschungs-Dankeschön.

Die Geschenke werden am 16. Dezember in Laufenburg und am 19. Dezember in Frick den Bewohnerinnen und Bewohnern der beiden Alterszentren überreicht. «Diese festliche Veranstaltung bietet eine wunderbare Gelegenheit, die Freude und den Gemeinschaftssinn zu teilen und die Weihnachtszeit gemeinsam zu feiern», freuen sich die Bankleiter.

Die Wunschbäume und ihre Standorte

Die Wunschbäume mit den Wunschzetteln stehen ab Dienstag, 26. November, in den Raiffeisenbanken in Eiken, Frick, Gansingen, Gipf-Oberfrick, Herznach, Kaisten und Laufenburg während der Öffnungszeiten bereit.

Zusätzlich werden einige Bäume während verschiedener Adventsanlässe etwas länger zugänglich sein: Freitag, 29. November, bis 20 Uhr beim Advents- «Warm-up» in Laufenburg; Freitag, 6. Dezember, bis 19 Uhr beim Samichlaus-Apéro in Eiken sowie Dienstag, 10. Dezember, bis 19 Uhr beim Markt vor Ort und Eröffnung des Adventsfensters in Gipf-Oberfrick.