Sachwaltungen in Fricktaler Kirchgemeinden

Wenn sich in einer Kirchgemeinde nicht mehr genügend Personen für die Kirchenpflege finden lassen, obliegt es dem Kirchenrat der Römisch-Katholischen Landeskirche Aargau, Sachwaltungen für diese Kirchgemeinden zu ernennen. Aktuell bestehen Sachwaltungen in den Kirchgemeinden Gansingen und Schupfart. Die Sachwaltung in Obermumpf konnte Ende März aufgehoben werden.

Seit Januar 2023 steht die Römisch-Katholische Kirchgemeinde Gansingen unter Sachwaltung. Das befristete Mandat des bisherigen externen Sachwalters, Stefan Elmiger, endete am 31. März. Als Aufsichtsorgan hat der Kirchenrat der Römisch-Katholischen Kirche im Aargau beschlossen, das Mandat für die Sachwaltung der Kirchgemeinde Gansingen per 1. April an Hans Schilling aus Brugg zu übertragen. Mit seiner Erfahrung als Kirchenpflegepräsident und als ehemaliger Geschäftsführer eines mittelständischen Transportunternehmens sei er für diese Aufgabe bestens gerüstet, heisst es in der Mitteilung. Hans Schilling wird die laufenden Geschäfte führen und weiterhin darum besorgt sein, Ersatzwahlen für die Kirchenpflege durchzuführen, sofern sich genügend Kandidatinnen und Kandidaten finden lassen.

An der Kirchgemeindeversammlung in Obermumpf vom 18. März 2025 wurden Susanne Widmer als Präsidentin der Kirchenpflege und Ralf Dietwyler als neues Mitglied für die laufende Amtsperiode 2023 – 2026 in die Kirchenpflege Obermumpf gewählt. Zusammen mit dem bisherigen Mitglied Christoph Müller hat die Kirchenpflege damit die Mindestgrösse von drei Mitgliedern erreicht und die Sachwaltung wurde auf den 31. März 2025 aufgehoben.

Die in der Kirchgemeinde Schupfart per 1. Januar 2025 eingesetzte Doppel-Sachwaltung bleibt bis zu einer ordnungsgemässen Bestellung und Einführung der Kirchenpflege bestehen. Sie wird von der bisherigen Kirchenpflegepräsidentin Doris Hohler, Schupfart, und von Stefan Elmiger, Buchs AG, wahrgenommen. (mgt/nfz)