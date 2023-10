Rotblau kommt ins Fricktal

Am 24. Oktober spielt der FC Basel gegen den FC Wallbach-Zeiningen

Im Rahmen des Projekts «Uswärts dehai» will sich der FCB in den nächsten Wochen «unters Volk» mischen und in der Region Freundschaftsspiele austragen. So reist der Basler Verein auch ins Fricktal und spielt am kommenden Dienstag in Zeiningen.

Janine Tschopp

«Es hat mich überrascht, dass es so hohe Wellen geschlagen hat», sagt Adrian Waldmeier, Vorstandsmitglied beim FC Zeiningen, gegenüber der NFZ. Ins Rollen kam der Stein durch einen Anruf von Marco Streller beim Präsidenten des FC Zeiningen, Martin Meyer. Der ehemalige Nati-Spieler Streller ist beim FC Basel unter anderem für das Projekt «Uswärts dehai» verantwortlich. Dabei geht es darum, dass sich der Club, der auch schon populärere Zeiten erlebt hat, wieder einmal «unters Volk mischt» und in der Region Freundschaftsspiele austrägt. Neben Bubendorf und Breitenbach kam auch das Fricktal zum Zug.

Der FC Zeiningen und sein Partnerverein FC Wallbach wussten bald, dass sie sich diese Chance nicht entgehen lassen wollten. Da die Anfrage relativ kurzfristig kam, gab es einiges, das zeitnah organisiert werden musste. Viele Fragen in Zusammenhang mit der Kommunikation, Infrastruktur, Catering, Anreise und vielem mehr mussten schnell geklärt werden.

Ansturm auf Tickets schon vor Verkaufsstart

Wie ein Lauffeuer breitete sich die Nachricht, dass der FCB ins Fricktal kommt, auch bei den Fans aus. «Wir erhielten Anrufe von FCB-Fanclubs, die bei uns Tickets bestellen wollten», erklärt Adrian Waldmeier. Die Verantwortlichen im Fricktal entschlossen sich jedoch, den Vorverkauf ausschliesslich vor Ort über ihren Ausrüster «Longo Sport» in Möhlin laufen zu lassen. «Wir möchten, dass möglichst viele Fussballbegeisterte aus der Region beim Spiel dabei sein können», betont Waldmeier. Geplant ist, dass rund 1000 Tickets verkauft werden. Bevor dann die Fussballfans am kommenden Dienstag nach Zeiningen pilgern – viele werden auch aus dem Dorf erwartet – gibt esfür die Verantwortlichen noch ein paar Handgriffe zu erledigen. Zum Schluss noch die heikelste Frage an das Vorstandsmitglied des FC Zeiningen. Mit welchem Resultat rechnet er? «8:2 für den FCB», sagt Adrian Waldmeier ganz vorsichtig nach längerem Überlegen. Wie auch immer das Spiel ausgehen wird…

Sicher ist, dass es ein grosses Fussballfest für die ganze Region werden wird.

Tickets bei Longo Sport

Seit heute Dienstagfrüh, um 9 Uhr, können Tickets zum Preis von 5 Franken (Barzahlung) bei Longo Sport in Möhlin erworben werden (maximal 10 Tickets pro Person). Das Spiel FC Wallbach-Zeiningen gegen die erste Mannschaft des FC Basel findet am kommenden Dienstag, 24. Oktober, um 18 Uhr, auf dem Fussballplatz «Unter Reben» in Zeiningen statt. Türöffnung ist um 16.30 Uhr. Die Veranstalter bitten die Zuschauenden, mit Tickets und ausschliesslich mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen. Im Anschluss an das Spiel gibt es eine Autogrammstunde. (jtz)