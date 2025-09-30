Immobilien
Robin Santeler prägt das Cupspiel gegen Gossau

  30.09.2025 Sport, Möhlin
Torhüter Robin Santeler glänzte mit seinen Paraden, darunter zwei gehaltene Siebenmeter. Foto: Christine Steck
Torhüter Robin Santeler glänzte mit seinen Paraden, darunter zwei gehaltene Siebenmeter. Foto: Christine Steck

Handball: TSV Fortitudo Gossau 2 – TV Möhlin 18:29

Am Samstag gewann der TV Möhlin gegen Fortitudo Gossau 2 (1. Liga) mit 29:18 und ist damit im Cup eine Runde weiter. Wesentlichen Anteil am Resultat in der Ostschweiz hatte Keeper Robin Santeler, welcher die Mannschaft mit ...

