Robin Santeler prägt das Cupspiel gegen Gossau

Handball: TSV Fortitudo Gossau 2 – TV Möhlin 18:29

Am Samstag gewann der TV Möhlin gegen Fortitudo Gossau 2 (1. Liga) mit 29:18 und ist damit im Cup eine Runde weiter. Wesentlichen Anteil am Resultat in der Ostschweiz hatte Keeper Robin Santeler, welcher die Mannschaft mit seinen zahlreichen Paraden im Spiel hielt.

Christine Steck

Der Start in die Partie war durchaus hoffnungsvoll, Xavier Franceschi eröffnete als Flügelspieler das Skore und Kreisläufer Mitch Giezeman doppelte nach zum 3:1 (6.). Der dritte Möhliner Treffer, wahrlich kein Tor ab der Stange. Danach kam die Offensive, vor allem der Rückraum etwas ins Stottern und auch der Siebenmeter blieb am gegnerischen Torhüter hängen. Dafür erwischte Robin Santeler einen richtig guten Tag, er parierte gleich reihenweise gegen Gossau und hielt die Mannschaft damit im Spiel. Freude machte auch die Möhliner Abwehrformation, die tolle Aktionen lieferte. Aber die vergebenen Würfe und Fehlwürfe, erneut vom Siebenmeter und aus dem gebundenen Spiel, summierten sich und der Gastgeber glich aus, ging gar kurzzeitig in Führung (6:5, 18.). Mit Jan Waldmeiers Antwort verschaffte sich Möhlin kurzzeitig Luft, bloss die nächsten beiden Würfe landeten erneut bei Lino Hafner, anstatt hinter ihm. Es brauchte ein paar mutige Anläufe, um vorne wieder zu punkten und das gelang bis zur Pause, Möhlin konnte mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Kabine.

Alte Muster

In der zweiten Halbzeit verfiel man in alte Muster, liess den Ball wenig laufen und nahm sich überhastete Würfe. Weil jedoch der Gegner einige technische Fehler zu viel verzeichnete, klauten die Möhliner Bälle und reagierten mit Gegenstoss-Toren. Damit wurde der Vorsprung grösser. In der 42. Minute traf Sadok Ben Romdhane zum 18:12, ehe auf beiden Seiten die Keeper für kurze Zeit keine Tore zulies-sen. Robin Santeler hielt den Siebenmeter gegen Ramon Schwinn und danach belohnte sich der TV Möhlin endlich mit einem Fünf-Null-Lauf zum 23:12. Nach der Auszeit des Gastgebers brachte Zoltan Majeri auch die angereisten Nachwuchsspieler auf die Platte. Sie spielten weiter auf Tempo und antworteten mit Treffern aus dem Rückraum und vom Flügel. Nach Giezemans Treffer zum 29:17, erzielte Gossaus Fabio Steingruber noch das finale 18. Tor zum 29:18-Endstand aus Sicht der angereisten Gäste aus dem Fricktal. Mit dem Sieg in Gossau zieht Möhlin in den Cup-Sechzehntelfinal.