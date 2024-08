Rheinfelden: neues Regionales Betreibungsamt

Die Gemeinden Kaiseraugst, Magden, Olsberg und Rheinfelden legen ihre Betreibungsämter auf den 1. Januar 2025 in Rheinfelden zusammen. Damit werden die beiden bisherigen Ämter Kaiseraugst-Olsberg und Rheinfelden-Magden zusammengeführt. Standort des regionalisierten Amtes wird der Salmenpark in Rheinfelden.

Im Kanton Aargau bildet heute jede Einwohnergemeinde einen Betreibungskreis. Zwei oder mehr Gemeinden können sich jedoch zu einem Betreibungskreis zusammenschliessen. Davon haben die Gemeinden Kaiseraugst, Magden, Olsberg und Rheinfelden schon vor Jahren Gebrauch gemacht. Seit 2014 besteht in Kaiseraugst ein regionales Betreibungsamt für die Gemeinden Kaiseraugst und Olsberg. Die Gemeinden Magden und Rheinfelden haben ihre Betreibungsämter im Jahre 2008 in Rheinfelden zusammengeführt. Nun erfolgt der nächste Schritt: Auf den 1. Januar 2025 werden diese beiden Ämter im Salmenpark in Rheinfelden vereinigt, wie es in einer Medienmitteilung der Stadt heisst.

Höherer Bürgerservice bei tieferen Kosten

«Dass ein grösseres Betreibungsamt zum Vorteil aller beteiligten Gemeinden betrieben werden kann, hat die Erfahrung der vergangenen Jahre bewiesen», heisst es weiter. Mit der nochmaligen Zusammenlegung offenbare sich ein weiteres Synergiepotenzial in den Bereichen Personal und Infrastruktur bei gleichzeitig erhöhtem Bürgerservice. «Nebst qualitativen Verbesserungen ist die Kooperation auch als Massnahme gegen den Fachkräftemangel sinnvoll», betont der Rheinfelder Stadtammann Franco Mazzi, dessen Gemeinde künftig für die Führung des regionalen Amtes verantwortlich sein wird.

Bisherige Räume sind zu klein

Die Mitarbeitenden der bestehenden Betreibungsämter werden künftig in Rheinfelden unter einem Dach arbeiten. Die Büroräumlichkeiten am heutigen Standort an der Kirchgasse 2 in Rheinfelden vermögen die künftigen Ansprüche an den grösseren Personalbestand jedoch nicht abzudecken. Es bestehen keine Ausbaumöglichkeiten, die den Bedarf an idealerweise fünf bis sechs Arbeitsplätzen abdecken könnten. Nach einer Standortevaluation mit verschiedenen Liegenschaften wurden schliesslich Räumlichkeiten an der Baslerstrasse 12 im Salmenpark gemietet. Dort wird das neue regionale Betreibungsamt auf den 1. Januar 2025 seinen Betrieb aufnehmen.

Der Zusammenschluss zu einem einzigen Betreibungskreis bedurfte der Zustimmung der Schuldbetreibungs- und Konkurskommission des Obergerichts des Kantons Aargau. Diese hat die Kooperation durch Genehmigung des Gemeindevertrages im Juni 2024 bewilligt. (mgt/nfz)