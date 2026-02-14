Immobilien
Rheinfelden auf der Weltbühne

  14.02.2026 Sport, Rheinfelden
Auch der Rheinfelder Malte Commandeur vertritt die Schweiz an der Footgolf-WM in Mexiko. Foto: zVg
Auch der Rheinfelder Malte Commandeur vertritt die Schweiz an der Footgolf-WM in Mexiko. Foto: zVg

Vier Spieler von Footgolf Basel an der WM in Mexiko

Wenn Ende Mai in Acapulco (Mexiko) die Weltmeisterschaft im Footgolf ausgetragen wird, steht auch Rheinfelden auf der internationalen Sportkarte. Gleich vier Spieler von Footgolf Basel, dem Rheinfelder Verein, haben sich für das ...

