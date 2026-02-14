Rheinfelden auf der Weltbühne

Wenn Ende Mai in Acapulco (Mexiko) die Weltmeisterschaft im Footgolf ausgetragen wird, steht auch Rheinfelden auf der internationalen Sportkarte. Gleich vier Spieler von Footgolf Basel, dem Rheinfelder Verein, haben sich für das ...

Vier Spieler von Footgolf Basel an der WM in Mexiko

Wenn Ende Mai in Acapulco (Mexiko) die Weltmeisterschaft im Footgolf ausgetragen wird, steht auch Rheinfelden auf der internationalen Sportkarte. Gleich vier Spieler von Footgolf Basel, dem Rheinfelder Verein, haben sich für das Grossereignis qualifiziert – ein aussergewöhnlicher Erfolg für einen vergleichsweise kleinen Klub aus der Region.

Mit Malte Commandeur und Sandro Bertoli stammen zwei der WM-Teilnehmer direkt aus Rheinfelden. Beide werden die Schweiz in Acapulco über zwei Wochen sowohl im Einzelwettbewerb als auch im Teamwettbewerb vertreten. Ergänzt wird das Quartett durch Tomas Buncek sowie Matej Vnad, die ebenfalls die Schweizer Farben in Mexiko tragen werden.

Vom regionalen Verein zur internationalen Bühne

Footgolf Basel hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich nach oben gearbeitet. Der Nischensport-Verein hat klein begonnen und ist heute ein leistungsorientierter Verein mit nationalen Titeln und internationalen Ambitionen.

Allen voran Malte Commandeur, der sich 2025 zum Schweizer Meister Senioren 45+ krönte und aktuell auf Weltranglistenplatz 9 (Europa Rang 12) geführt wird. Mit fünf Siegen auf der Pro Tour, drei Erfolgen auf der Challenger Tour und über 20 Podestplätzen im Verein hat er massgeblich dazu beigetragen, dass der Name Rheinfelden mittlerweile auch international im Footgolf bekannt ist.

Auch Sandro Bertoli, Vizemeister seiner Altersklasse, lieferte sich bis zum letzten Putt packende Duelle um nationale Titel und qualifizierte sich verdient für die Weltmeisterschaft.

Leidenschaft – aber ohne Sponsor

So beeindruckend die sportlichen Leistungen sind, so herausfordernd ist die Finanzierung. Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft kostet die vier Spieler – allein für Reise, Unterkunft, Startgebühren und Organisation – über 20 000 Franken. Die Athleten tragen die Kosten aktuell in vollem Umfang selbst. «Es ist ein Traum, die Schweiz und Rheinfelden an einer Weltmeisterschaft vertreten zu dürfen. Aber es ist auch ein finanzieller Kraftakt», heisst es aus dem Verein.

Die WM in Acapulco ist für Footgolf Basel weit mehr als nur ein sportlicher Wettbewerb. Es ist die Chance, die Region auf internationaler Ebene zu präsentieren – und zu zeigen, dass Spitzenleistungen nicht nur in grossen Zentren entstehen. Der Verein hofft nun auf Unterstützung aus der Region: Unternehmen oder Privatpersonen, die Teil dieser Reise werden möchten und den Rheinfelder Sport auf seinem Weg zur Weltbühne begleiten wollen. Denn wenn Ende Mai in Mexiko der erste Abschlag erfolgt, wird nicht nur die Schweiz vertreten sein – sondern auch ein Stück Rheinfelden. (mgt)