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«Rette Lumo»

  16.04.2026 Fricktal, Aargau

Neues Augmented-Reality-Game im Naturama

Ein neuer Augmented-Reality-Rundgang verwandelt die Ausstellung im Museum Naturama in Aarau in ein interaktives Spiel. Kinder schlüpfen in die Rolle von Forschenden, helfen dem kranken Anglerf isch und entdecken dabei Dinosaurier, Kormorane, ...

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