Ein neuer Augmented-Reality-Rundgang verwandelt die Ausstellung im Museum Naturama in Aarau in ein interaktives Spiel. Kinder schlüpfen in die Rolle von Forschenden, helfen dem kranken Anglerf isch und entdecken dabei Dinosaurier, Kormorane, ...

Neues Augmented-Reality-Game im Naturama

Ein neuer Augmented-Reality-Rundgang verwandelt die Ausstellung im Museum Naturama in Aarau in ein interaktives Spiel. Kinder schlüpfen in die Rolle von Forschenden, helfen dem kranken Anglerf isch und entdecken dabei Dinosaurier, Kormorane, Käfer und Pflanzen auf ganz neue Weise. Das AR-Game «Rette Lumo!» verbindet Wissensvermittlung mit Spielspass und zeigt, wie digitale Technologien Naturgeschichte lebendig machen.

Mit einem geliehenen Tablet in der Hand werden junge Naturama-Besucher:innen ab 8 Jahren Teil eines Forschungsteams. Der Anglerfisch Lumo – die Hauptfigur des Augmented-Reality-Spiels – ist krank, weil Umweltgifte ins Wasser gelangt sind. Um ihn zu retten, müssen die Spielenden im Museum Zutaten für einen Heiltrank finden. An jeder Station wartet ein neues Rätsel oder Mini-Game: Man hilft dem Kormoran, seinen Lieblingsfisch zu fangen oder beschützt den Riesenalk vor einem Eierdieb und öffnet einen geheimnisvollen Tresor mit einer seltenen Pflanze aus der Naturama-Sammlung. Sind alle Aufgaben gelöst, wird unter Anleitung des Naturforschers und Naturama-Urvaters Friedrich Mühlberg ein Heiltrank gebraut – und Lumo erstrahlt wieder mit voller Leuchtkraft und Lebensenergie.

Das AR-Spiel «Rette Lumo!» macht Naturwissen greifbar. Ganz ohne Lerndruck werden ökologische Zusammenhänge und Forschung spielerisch vermittelt. Die Kinder erkunden das Museum auf eigene Faust und erfahren während ihrer Mission mehr über die Ausstellungsund Sammlungsobjekte. Gleichzeitig steht der Spass im Vordergrund

Das AR-Game «Rette Lumo!» steht ab jetzt im Naturama zur Verfügung und kostet 4 Franken. Junge Entdecker:innen ab 8 Jahren sind eingeladen, sich ein Tablet am Empfang auszuleihen und in die Welt des Anglerfischs Lumo einzutauchen.

Ausführlicher Text zu «Rette Lumo» auf www.fricktal.info. (mgt)