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René Heiz ist neuer Bezirksrichter

  30.04.2026 Schupfart, Rheinfelden

René Heiz aus Schupfart ist neuer Bezirksrichter im Bezirk Rheinfelden. Er ist in stiller Wahl als gewählt erklärt worden. Für die Ersatzwahl einer Bezirksrichterin/ eines Bezirksrichters am Bezirksgericht Rheinfelden wurde bis zum Ablauf der Anmeldefrist am Freitag, 17. ...

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