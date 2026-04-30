René Heiz ist neuer Bezirksrichter

René Heiz aus Schupfart ist neuer Bezirksrichter im Bezirk Rheinfelden. Er ist in stiller Wahl als gewählt erklärt worden. Für die Ersatzwahl einer Bezirksrichterin/ eines Bezirksrichters am Bezirksgericht Rheinfelden wurde bis zum Ablauf der Anmeldefrist am Freitag, 17. ...

René Heiz aus Schupfart ist neuer Bezirksrichter im Bezirk Rheinfelden. Er ist in stiller Wahl als gewählt erklärt worden. Für die Ersatzwahl einer Bezirksrichterin/ eines Bezirksrichters am Bezirksgericht Rheinfelden wurde bis zum Ablauf der Anmeldefrist am Freitag, 17. April, keine Kandidatur eingereicht. Deshalb wurde bis Montag, 27. April, um 12 Uhr, eine Nachmeldefrist angesetzt. Innert dieser Frist ging eine Kandidatur ein. Damit wird folgender Kandidat als Bezirksrichter am Bezirksgericht Rheinfelden als in stiller Wahl gewählt erklärt: René Heiz, Schupfart (parteilos). (mgt)