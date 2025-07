Rekordbeteiligung im Kurzholz

An zwei Abenden schnupperten 56 Fricktaler Kinder auf dem Aussenschwingplatz in Schupfart. Jung- und Aktivschwinger trainieren dort noch bis Ende Sommerferien.

Ludwig Dünner

Der Ferienspass sowie das Sommertraining in einer Fricktaler Gemeinde sind fester Bestandteil im Jahresprogramm des Schwingklubs Fricktal. So gastieren in diesen Sommerferien die Fricktaler Schwinger in Schupfart, wo bei der Turnhalle für die Jungund Aktivschwinger ein Sägemehlplatz errichtet wurde.

Ferienspass wurde rege benutzt

Der Schwingsport ist in aller Munde und die Medienpräsenz wurde in den letzten Jahren stetig erhöht. So ist der Schwingsport sehr populär geworden. Dieses zunehmende Interesse wirkt sich jedoch keinesfalls auf die Zahlen der Nachwuchsund Aktivschwinger aus. So müssen die Schwingklubs wie jeder andere Verein auch viel tun, um neue Mitglieder zu werben. «Der Ferienspass ist eine gute Plattform, um auf uns aufmerksam zu machen und den Kindern unseren Sport näher zu bringen», sagt der technische Jungschwingerleiter Jürg Mahrer vom Schwingklub Fricktal.

Wie in den vergangenen Jahren, hat man sich beim Schwingklub Fricktal wiederum entschieden, Kinder für den Ferienspass zum Aussentraining einzuladen. Die Teilnehmerzahl zeigt dem Schwingklub, dass dies der richtige Weg ist. So durfte Jürg Mahrer in den ersten beiden Ferienwochen jeweils am Mittwochabend 56 Kinder aus dem Fricktal in Schupfart begrüssen.

Nach einem Einwärmen bei Spiel und Spass ging es für die Ferienspass-Kinder zum Kurzholz. Dann galt es unter Anleitung der Trainer, die Schwinghosen anzuziehen. Der Zwilchstoff noch etwas ungewöhnlich, gewöhnten sich doch alle schnell daran.

Was sicher etwas länger braucht, um sich daran zu gewöhnen: dass der Schwingsport auf dem Sägemehl stattfindet, welches dann an Kleidern und Körper klebt. Doch auch dies ging schnell vergessen, als die Spannung stieg und Jürg Mahrer den ersten Schwung zeigte. Dann durften die Kinder paarweise zusammengreifen, um so die ersten Gehversuche im Schwingsport zu starten. Schon rund nach einer Stunde wurden die ersten Zweikämpfe sichtbar, bei welchen es ums Kräftemessen ging und keiner verlieren wollte. Den anwesenden Jungs und Mädchen war die Freude im Sägemehl anzusehen und so gab es am Ende des Trainings noch einen keinen Wettkampf, bei welchem um Sieg oder Niederlage gekämpft wurde. Zum Abschluss durften sich die Ferienspasskinder noch mit einer Wurst vom Grill stärken, welche vom Schwingklub Fricktal offeriert wurde.

«Wir bringen Schwung in deine Freizeit»

Bis am 6. August wird der Schwingklub Fricktal jeweils am Mittwochabend ab 18 Uhr in Schupfart auf dem Aussenschwingplatz trainieren. Jung und junggebliebene Interessierte, welche einmal Sägemehlluft schnuppern möchten, dürfen jederzeit für ein Schnuppertraining dazustossen. Die Trainer vor Ort werden mit allen Interessierten eine kleine Einführung ins Training des Schwingsports machen. Zuschauerinnen und Zuschauer sind ebenfalls herzlich willkommen. Ab dem 13. August werden die Fricktaler Schwinger wieder im Schwingkeller der Fuchsrainturnhalle in Möhlin trainieren. Die Jungschwinger von 18 bis 20 Uhr, die Aktivschwinger von 20 bis 22 Uhr. Auch dort sind Interessierte jederzeit willkommen. (ld)