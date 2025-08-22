PRO SENECTUTE VELO-RUNDFAHRT IM SEETAL

Endlich wieder ein Montag ohne Regen. Zum Glück war es nicht zu heiss, sodass sich am Montag, 11. August, 24 Seniorinnen und Senioren der Radsportgruppe Pro Senectute Fricktal (inkl. dem Leitungs-Team) in Seengen zur zweiten Tagestour in diesem Jahr treffen konnten. Nachdem auch das letzte ...

Endlich wieder ein Montag ohne Regen. Zum Glück war es nicht zu heiss, sodass sich am Montag, 11. August, 24 Seniorinnen und Senioren der Radsportgruppe Pro Senectute Fricktal (inkl. dem Leitungs-Team) in Seengen zur zweiten Tagestour in diesem Jahr treffen konnten. Nachdem auch das letzte Velo in Gang gebracht werden konnte, fuhr man in zwei Gruppen los.

Nach dem einem kurzen Znüni-Halt ging es richtig los über den Lindenberg ins Luzernische. Die Sportgruppe machte einen Zwischenhalt bei einem Findling und bei einer römischen Siedlung. Nach 20 Kilometern wurde ein Mittagessen eingenommen und danach ging es gestärkt weiter. Die tolle Aussicht konnte man nur erahnen, da die Sicht wegen des Dunstes nicht so gut war. Schemenhaft konnte man aber Pilatus und Rigi erkennen. Nach einer schnellen Abfahrt erreichte man Ballwil und, via Baldeggersee und Hallwilersee Seengen. Dort war man froh, den Abschlusstrunk oder eine Glacé zu geniessen, da die Temperaturen im Laufe des Nachmittags doch recht gestiegen waren. (mgt)