Perfektes Fest für Jonas Bühler

Fricktaler Aktiv- und Jungschwinger am Baldeggschwinget in Baden

Drei Aktiv- und sieben Jungschwinger vom Schwingklub Fricktal starteten am Baldeggschwinget ob Baden. Jonas Bühler konnte ein weiteres Fest für sich entscheiden.

Ludwig Dünner

Der Schwingklub Baden-Brugg führt traditionellerweise am Pfingstmontag sein Rangschwinget durch. In diesem Jahr fand turnusgemäss ob Baden der Baldeggschwinget statt. 1200 Besucherinnen und Besucher verfolgten bei bestem Wetter die Wettkämpfe im Kurzholz. Der heimische Dominik Schwegler und der Aargauer Eidgenosse Nick Alpiger bestritten den Schlussgang. Im Schlussgang konnte der Eidgenosse Nick Alpiger nach knapp drei Minuten gegen Dominik Schwegler gewinnen und das Fest für sich entscheiden.

Fricktaler Aktive dezimiert am Start

Vierzig Aktivschwinger massen sich auf der Baldegg im Sägemehl. Die Fricktaler waren mit drei Anwesenden schwach vertreten. Lukas Krähenbühl war als einziger Fricktaler Kranzschwinger auf der Baldegg. Er konnte vier Gänge für sich entscheiden. Einer ging gestellt aus und dem Freiämter Eidgenossen Andreas Döbeli war er unterlegen. Er beendete das Fest auf dem siebten Schlussrang. Lorenz Jehle konnte zwei Gänge für sich entscheiden und musste vier Niederlagen hinnehmen. Der Neuling Moritz Truckenmüller konnte bei seinem zweiten Aktivfest einen Gang gewinnen, zwei Gänge gingen gestellt aus und dreimal war er seinem Gegner unterlegen.

Es war ein Start-Ziel-Sieg

Die bereits guten Leistungen, welche Jungschwinger Jonas Bühler in dieser Saison zeigte, konnte er auf der Baldegg bestätigen, respektive er toppte diese Leistungen. Es war ein Start-Ziel-Sieg. Jonas Bühler startete mit einem Sieg und der Maximalnote von 10.00 ins Fest. Weitere vier Maximalnoten kamen dazu. So gelang ihm der Einzug in den Schlussgang mit der maximalen Punktzahl von 50.00. Sein Schlussganggegner war der Zofinger Jamal Eberhard, welcher bereits im dritten Gang von Jonas Bühler bezwungen wurde. Da Bühler bereits vor dem Schlussgang mit 2.25 Punkten Vorsprung vorne lag, konnte ihm der Festsieg nicht mehr streitig gemacht werden. Im Schlussgang bezwang Jonas Bühler seinen Gegner nach etwas über zweieinhalb Minuten und konnte das Fest mit der maximalen Punktzahl von 60.00 für sich entscheiden.

Drei Zweige ins Fricktal

Am Baldeggschwinget kämpften die Jungschwinger in diesem Jahr zum ersten Mal um das Eichenlaub. Neben Jonas Bühler konnte sich Lian Ackermann einen weiteren Zweig erkämpfen. Er startete in der jüngsten Kategorie und konnte vier Gänge für sich entscheiden. Ein Gang ging gestellt aus und einmal war er seinem Gegner unterlegen. In der Kategorie Jahrgang 2012/2013 konnte Ennio von Wyl ebenfalls mit den gleichen Resultaten einen Zweig erkämpfen. Luca Metzger fehlte ein viertel Punkt zum Zweig. Kevin Imhof konnte drei Gänge für sich entscheiden. Bei Tobias Imhof sowie Lou Lütold waren es jeweils zwei Gänge, die sie für sich entscheiden konnten. Trotz ebenfalls guter Leistungen der drei reichte der Schlussrang jeweils nicht für die Auszeichnung.