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Per Anhalter durch die Welt

  04.07.2026 Kaiseraugst, Persönlich
Am ersten Tag ging es mit dem Zug nach Como: Tobias Gysin bei seiner Abreise in Kaiseraugst. Fotos: Tobias Gysin/zVg
Am ersten Tag ging es mit dem Zug nach Como: Tobias Gysin bei seiner Abreise in Kaiseraugst. Fotos: Tobias Gysin/zVg

Der 25-jährige Tobias Gysin aus Kaiseraugst trampt seit Mai 2025 durch die Welt. Er hat auf seiner Reise viel erlebt und zahlreiche Freundschaften geschlossen. Im Iran gefiel es ihm bisher am besten.

Valentin Zumsteg

Tobias Gysin hat unzählige Geschichten zu erzählen. «Mein ...

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