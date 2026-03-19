«Wir sind offen für eine pragmatische Lösung»

In Magden wird darüber diskutiert, ob der Gewerbeverein mit Rheinfelden zusammengehen soll. Der Präsident des Gewerbevereins Rheinfelden sieht keine Schwierigkeiten bei einer Integration.

Valentin Zumsteg

Wie geht es weiter mit dem Gewerbeverein Magden und Umgebung? Diese Frage wird aktuell diskutiert, denn der bisherige Vorstand wird sich an der kommenden Generalversammlung vom 27. März nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stellen. Ein Grund ist die mangelnde Beteiligung der Mitglieder an Aktivitäten. Deswegen soll an der Versammlung auch grundsätzlich über die Zukunft des Vereins, der im nächsten Jahr sein 50-Jahr-Jubiläum feiern könnte, diskutiert werden.

«Wir gehen das pragmatisch an»

In diesem Zusammenhang schlägt Ehrenmitglied Peter Haller vor, dass der Gewerbeverein Magden und Umgebung aufgelöst wird und im Gewerbeverein Rheinfelden aufgeht. Das Vermögen des Magdener Vereins könnte – so der Vorschlag von Peter Haller – in den Gewerbeverein Rheinfelden eingebracht und dort für Magdener Aktivitäten verwendet werden (die NFZ berichtete). Allenfalls könnten mit dem Geld auch Magdener Mitglieder unterstützt werden, die an einer Rheinfelder Gewerbeschau teilnehmen.

Raymond Keller ist seit vielen Jahren Präsident des Gewerbevereins Rheinfelden. Er ist offen für entsprechende Gespräche. «Die Sache ist eigentlich einfach. Wir haben heute schon zahlreiche Mitglieder, die sowohl in Magden als auch in Rheinfelden Mitglied sind», erklärt Keller. Eine Integration wäre deshalb keine grosse Sache. «Wir gehen das pragmatisch an.» Auch die von Peter Haller vorgeschlagene Verwendung des Vermögens ist aus seiner Sicht denkbar. Voraussetzung sei, dass die Magdener Generalversammlung zustimme. Raymond Keller beabsichtigt, an der Versammlung in Magden als Gast teilzunehmen. Bei Bedarf stünde er für Fragen bereit. «Vielleicht haben die Mitglieder des Gewerbevereins Magden ja auch noch gute Ideen, wie es weitergehen könnte. Wir sind völlig offen», so Keller.

Weniger, dafür grössere Gewerbevereine?

Er betont gleichzeitig, dass es für den Gewerbeverein Rheinfelden wichtig sei, auf Mitglieder zählen zu können, die mitmachen und sich engagieren. Bislang sei dies der Fall, die Beteiligung an den Anlässen des Vereins ist gut. Keller kann sich vorstellen, dass es in Zukunft vielleicht weniger, dafür stärkere und regionalere Gewerbevereine geben wird. Diese könnten auch eine grössere Wirkung erzeugen. Der Gewerbeverein Rheinfelden zählt aktuell rund 240 Mitglieder, gemäss Raymond Keller stammen rund 30 davon aus Magden.